Tarija: Sectores plantean un Pacto Social para evitar líos por las regalías



15/01/2018 - 07:23:36

El País.- Las autoridades, instituciones y representes de organizaciones del departamento de Tarija, volvieron a plantear al gobernador Adrián Oliva y a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) trabajar de manera un urgente en un “Pacto Social Económico Regional” con el objetivo de evitar una pelea por regalías entre municipios y provincias.



Los representantes de diferentes instituciones públicas y cívicas, de la capital, municipios y las provincias coinciden en que todos los problemas políticos, económicos, sociales y administrativos deben ser debatidos por las autoridades en mesas de deliberación y concertación, y dejar de mediatizar los temas en los medios de comunicación.

El asambleísta departamental de Unidad Nacional (UN) por la provincia Cercado, César Mentasti, considera que ante la decisión de las autoridades regionales del Chaco de gestionar la creación del décimo departamento, de tres municipios de exigir una redistribución de las regalías del 45 por ciento y las alcaldías de pedir el 8 por ciento de regalías, se debe instalar el debate regional para evitar una división entre municipios y provincias.



“Tenemos que sentarnos a debatir el tema de la redistribución en el departamento sin hacer cálculos políticos, porque es necesario escuchar a cada una de las provincias sus propuestas y demandas a través de mesas de diálogo y concertación”, explicó la autoridad provincial.



Para ese cometido el asambleísta de Cercado y miembro de la Comisión de Hidrocarburos dentro de la ALDT, manifestó que tras el receso de fin de año plantearán a la directiva del legislativo que pueda instalar las mesas de deliberación en el pleno, para comenzar a debatir las demandas y propuestas de los municipios y provincias con relación a la redistribución de regalías en la región.



El alcalde municipal de Cercado, Rodrigo Paz, en su momento manifestó que es necesario un sinceramiento entre autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre la unidad y los objetivos comunes que se tiene como región, con la finalidad de buscar acuerdos y consensos sobre los problemas de autonomía y regalías.



“Tarija primero tiene que debatir sus prioridades y después hablar de recursos y no al revés, porque ya hemos visto que debatir recursos primero y después prioridades no ha dado resultados”, dijo Paz en varias ocasiones sobre la posible redistribución de recursos económicos de las regalías en el departamento de Tarija.



Por su parte, el secretario de hacienda de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Paulino Cari, señaló que los municipios y las provincias están a la espera de que las autoridades departamentales convoquen a un debate sobre un Pacto Social Económico, con la finalidad de buscar una solución definitiva a los problemas económicos regionales.



El dirigente campesino indicó que las provincias vienen demandando un debate regional desde el 2016 a las autoridades departamentales. Sin embargo, no han tenido una respuesta sobre el tema, situación que obligó a las instituciones y autoridades de los municipios a buscar otros mecanismos de presión y reivindicación para ser escuchados con sus demandas.



En ese sentido, las diferentes instituciones y autoridades de las provincias del departamento de Tarija plantean al ejecutivo trabajar en un acuerdo socio-político con todos los actores de la región, para recién debatir el tema del Pacto Fiscal, la distribución de regalías y el financiamiento de proyectos de manera conjunta entre municipios, Gobernación y Gobierno Nacional.



El apunte



Los indígenas

plantean un

5% de regalías

del Chaco



Las familias de los tres pueblos originarios del departamento de Tarija, Weenhayek, Tapiete y guaraní, determinaron reactivar su planteamiento de presentar a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) un proyecto de ley para que la Máxima Autoridad Ejecutiva Transitoria (MAET) de la Región Autónoma del Chaco destinen un 5 por ciento del 45 por ciento de las regalías, esto como compensación ambiental por la explotación petrolera según señaló el ex dirigente indígena, Andrés Segundo.