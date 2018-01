Prestamistas piden proteccción y clientes reclaman por usura



Opinión.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) inició el 2 de enero de este año el empadronamiento de casas de préstamos y/o empeño e identificó dos categorías: personas jurídicas (formales) y naturales (informales).



El registro, que se hará hasta abril, tiene como fin cuantificar los centros dedicados a realizar las operaciones mencionadas. Existen opiniones encontradas entre los prestamistas y clientes con marcadas diferencias de apreciación.



Los propietarios aseveran que las cláusulas, que permiten a dichos centros apropiarse de los artefactos empeñados tras un determinado tiempo, son imprescindibles para tener una manera “segura” de recuperar el capital invertido y darle “cierta sustentabilidad” al negocio.



Otros prestamistas aseveran que el registro de ASFI tiende a ser incompleto porque no todos se quedan en el rubro por demasiado tiempo. “A veces, el capital es insuficiente y dichos préstamos y/o empeños son actividades secundarias para los dueños y llegado el momento, uno retira el letrero y listo”, asevera uno de los dueños de los negocios, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.



Un tercer elemento llamativo fue que muy pocos propietarios están al tanto del empadronamiento que viene realizando la máxima entidad financiera de regulación y algunos aseveraron que ante la fuerte incertidumbre, valorarán si llenar el formulario de registro o no, en función a la información que “se consiga”.



De 25 propietarios consultados, solamente cinco tenían certeza plena sobre el anuncio que la ASFI lanzó a principios de mes y los datos que deben colocar en las boletas de empadronamiento que se encuentran disponibles vía online desde el pasado martes 2 de enero.



Un aspecto, que generó controversia y polémica, es la casilla que solicita el dato de las tasas de interés con que se manejan las casas de préstamo para que quienes reciben el dinero, cancelen su deuda contraída con la organización.



“Es muy complicado establecer una tasa fija de interés porque no es lo mismo prestar 100 bolivianos, que mil o más. No se puede comparar el empeño de una cámara fotográfica con el de un auto, o televisor plasma, etc. Es por eso que la casilla, que solicita el dato mencionado, tiene mucho margen de error porque se trata de una variable muy cambiante”, sostiene el abogado Óscar Ureña, quien administra una casa de préstamos.



Asimismo, el jurista señala que de la misma forma en que ASFI busca regular el funcionamiento de casas de préstamo y empeño, debería plantear la manera de que los préstamos no se queden “en la nebulosa” porque hay casos en los que el cliente “nunca vuelve, ni se pone en contacto” y como resultado, los centros disponen de los artículos empeñados para ponerlos a la venta.



Ureña, además, remarcó la necesidad de realizar medidas correctivas contra aquellos centros que no tienen sus papeles al día y que provocan la “usura” (interés mensual alto), la cual afecta de gran manera a los usuarios.



“Es momento de hacer a un lado los prejuicios y generalizaciones. No todos actuamos mal”, dijo.



ASFI señaló mediante un comunicado de prensa, que su objetivo fundamental es realizar acciones de control a las casas de préstamo con la meta de formalizar y transparentar su funcionamiento.



“La única forma en que podemos intervenir es si conocemos la identificación, ubicación geográfica y las modalidades de trabajo que realiza cada una de las casas de préstamos para evitar intereses usureros en perjuicio de los prestatarios”, explicó la directora ejecutiva de ASFI Lenny Valdivia, en conferencia de prensa.



El enlace donde se realiza el registro es www.asfi.gob.bo/index.php/formularios-casas-de-prestamo.html, el cual tiene dos categorías: personas jurídicas y naturales.



En ambos sitios, se pide la dirección actual de la oficina o sede. También está la consulta sobre la cantidad de clientes, el porcentaje de interés mensual y el uso de contratos o recibos.



El formulario dirigido a empresas solicita la razón social de la organización, dirección, operaciones, agencias (si las hay), patrimonio, entre otras cosas.



Para absolver dudas, ASFI habilitó el teléfono (2) 217444 (interno 1803), el celular 70155166 (WhatsApp) y el correo electrónico padronas@asfi.gob.bo donde además se debe enviar los formularios, una vez llenados.



Datos a llenar



En los formularios de ASFI, hay diversos requerimientos como ser: clientes, porcentaje de interés mensual y el uso de contratos o recibos.



13 por ciento



Es la tasa de interés más común en el rubro



La mayoría de las casas de préstamos y/o empeños se maneja con esta cifra, según datos proporcionados por clientes que apelaron a esta modalidad para salir a flote en momentos de “urgencia”.



Ven problemas en requisitos de préstamos



Un problema recurrente con el que deben lidiar quienes recurren a prestamistas “informales” es que casi ninguno trabaja con tarjetas de crédito, ni emite facturas, ni recibos y, sin embargo, “exigen extractos de luz, agua y teléfono” en algunos casos.



Otro contratiempo reportado es que el prestatario debe dejar sus datos personales como ser número de celular, dirección, oficina, etc. Mientras que varios prestamistas entregan números que “no existen” y a veces ya no se los encuentra en el lugar donde “supuestamente operan”.



Las personas consultadas manifestaron que apelaron a estas modalidades como su “último recurso” y que “la medicina resultó mil veces peor que la enfermedad”, ya que la situación es “insostenible”.



Los afectados, además, aseveraron que al momento de iniciar procesos judiciales, se topan con que los contratos no son válidos.



Afectados se quejan por los intereses



“Lo peor es que sobre los intereses que se vuelven una bola de nive, la mayoría te da solo tres meses para cancelar el monto total de la deuda”, señaló uno de cuatro prestatarios que pidieron mantener sus nombres en reserva.



Todos coincidieron en que tuvieron que pasar una situación asfixiante y de extrema desesperación por el hecho de no poder pagar lo adeudado y perder los ítems empeñados.



“ASFI debería poner un límite en las tasas de interés para que los prestatarios no quedemos expuestos a deudas, que no se pueden cancelar ni en cuatro vidas. Estos señores sacan ventaja de la necesidad y la urgencia de las personas, que acuden a sus oficinas”, relató otro de los usuarios.



Otro problema que identificaron es que en el escenario actual no hay una institución a la cual se pueda acudir para la resolución de conflictos en casos como éstos. “Nos encontramos bastante indefensos ante esta situación”.



