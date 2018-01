Economista boliviano, acusado de afectar a las inversiones en Chile



El Deber.- El economista boliviano, Augusto López Claros, está en el ojo del mundo de la economía, y particularmente de Chile, por una acusación que ha generado un remesón en el Banco Mundial (BM). El caso fue revelado por el periódico Wall Street Journal de Estados Unidos.



El jefe economista jefe del BM, Paul Romer, reconoció a dicho medio de comunicación que un ranking publicado por el organismo fue manipulado en desmedro de Chile. El índice en cuestión es el referido al clima para los negocios y su marco regulatorio, que es publicado por el Banco Mundial en su reportes denominados Doing Business.



Según publica el País de España, en el índice de Doing Business, Chile bajó constantemente en el primer mandato de Michelle Bachelet, subió en el Gobierno de Sebastián Piñera y volvió a bajar cuando la líder del partido socialista volvió a gobernar.



Los reportes observados fueron realizados por el Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, cuyo director era el boliviano Augusto López Claros entre 2011 y 2017. Dicho economista es el principal acusado de la manipulación.



Más alarmas se encendieron sobre este caso, puesto que en el reporte del Wall Street Journal se sostiene que el economista jefe Paul Romer manifestó que probablemente la manipulación del índice Doing Business se realizó por motivos políticos.



Romer pidió disculpas a Chile y el BM anunció, mediante un comunicado, que hará una revisión externa de los indicadores de Chile en el reporte Doing Business.



Reacción chilena



El Chile no se dejaron esperar las reacciones. La presidenta Bachelet expresó preocupación y añadió que pedirá al BM una completa investigación. "Los rankings que administran las instituciones internacionales deben ser confiables, ya que impactan en la inversión y el desarrollo de los países", agregó mediante su cuenta de Twitter.



El ministro de Economía chileno, Jorge Rodríguez Grossman, calificó el hecho como "una inmoralidad pocas veces vista" y en "escándalo de proporciones, porque lo que se señala es que habría sido manipulada por el economista a cargo de su construcción -Augusto López-Claros-, de manera de hacer ver un deterioro económico durante el Gobierno de Michelle Bachelet, con intenciones básicamente políticas", según El Mercurio.



A través de su cuenta de Twitter, el canciller Heraldo Muñoz manifestó esta mañana que la modificación de los datos dada a conocer por el economista jefe del BM, Paul Romer, afectó la “imagen internacional” del país, de manera “irremediable” y que la entidad debe evaluar el cambio de su metodología que afectó las inversiones en Chile.



El economista López Claros, quien nació en La Paz en 1955, según La Tercera, está actualmente en un año sabático del BM y ejerce como docente emérito en la Universidad de Georgetown.



Contactado por El Mercurio, el economista boliviano descartó que el ránking se haya realizado con un sesgo político y aseguró que no conoce a Sebastián Piñera. Explicó que las variaciones en el índice se deben a cambios sustanciales de metodología.



