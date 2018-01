El canje del siglo: Real Madrid le propondría al PSG intercambiar a Cristiano Ronaldo por Neymar



14/01/2018 - 20:34:53

Infobae.- La crisis del Real Madrid genera que la dirigencia incluso maneje alternativas revolucionarias, al punto de analizar utilizar como moneda a su máxima figura. Sí, Florentino Pérez estaría dispuesto a abrirle la puerta a Cristiano Ronaldo, último Balón de Oro y ganador del premio The Best, partícipe de las últimas dos Champions League obtenidas por la "Casa "Blanca". ¿A cambio de qué el "Merengue" se desprendería de su as? La pregunta precisa sería: ¿a cambio de quién? Porque la obsesión tiene nombre: Neymar.



La información la difundió el programa El Larguero, que transmite Cadena Ser, de España. La operación podría tener lugar en junio, cuando el Real Madrid planifica una renovación del plantel y, probablemente, excepto que vuelva a conquistar la Copa de Campeones, del cuerpo técnico. La principal barrera radica en que Nasser Al-Khelaïfi, el dueño del PSG, adquirió a Neymar como su jugador franquicia hace apenas seis meses. Y, más allá de los conflictos mediáticos, no desea desprenderse de "Ney", por el que pagó 222 millones de euros. Pero Cristiano puede oficiar de llave. Porque el principal anhelo de Al-Khelaïfi era el portugués. Ante la imposibilidad de ficharlo, apostó al brasileño.



El nuevo panorama le permitiría al jeque hacerse de la estrella deseada. Sin embargo, los pasaportes ofrecen otra dificultad: Ronaldo tiene 32 años. Neymar, 25. La diferencia de edad evidencia una distancia en los montos de los pases. Nada que el dinero, por supuesto, no pueda solucionar. ¿Se dará el canje del siglo en el fútbol europeo?