Blooming iniciará su pretemporada tras promesa



14/01/2018 - 11:03:35

Diez.- Después de casi una hora de reunión, la dirigencia de Blooming llegó a un acuerdo con sus jugadores para que la pretemporada se inicie este domingo y así no lleguen con desventaja al inicio del torneo Apertura 2018, que está pactado para este 28. Les pagarán el total de sus deudas hasta finales de febrero, les deben el 40% de octubre, noviembre y diciembre.



El presidente de la institución, Juan Jordán, aseguró que se determinaron plazos y que los jugadores arrancarán con el trabajo. “Hemos llegado a un acuerdo, ellos están en todo su derecho esperando que se les pague una deuda que venía desde el anterior campeonato, por eso no se iniciaba la pretemporada”, afirmó el titular celeste, que fue el encargado de negociar con el plantel.



“Hay un compromiso de la dirigencia para cancelarles en el transcurso de 45 días, vamos a estar al día con todo, hasta el mes de enero de 2018”, agregó Jordán tras sostener una larga conversación con los deportistas. El viernes 19 tienen que pagarles el 40% de octubre y noviembre, el 10 de febrero tienen que cumplir con diciembre y el 28 saldan enero.



Los jugadores solo esperan que se cumpla con lo que se acordó para evitar susceptibilidades más adelante. “Esperemos que sea así, ya estamos más tranquilos porque nos pusieron fecha”, afirmó el delantero Leonardo Vaca, que estuvo presente, como el resto, en la charla. Si es que no sucede así, desde el sábado ya no se entrenarían hasta que se pague el total.