Lluvias llegan con graves enfermedades



14/01/2018 - 11:00:46

El Día.- Generalmente los primeros meses del año son de lluvia y muy aparte de causar inundaciones en todo el país, estas llegan con una gran cantidad de enfermedades inmediatas, mediatas y tardías como las transmitidas por mosquitos y enfermedades de la piel como el impétigo, larva migrans y micosis, entre las más frecuentes.



"Actualmente se percibe el aumento de los mosquitos, uno entra a domicilios en cualquier barrio y hasta en oficinas se ve que hay mosquitos", dijo Miguel García, responsable departamental de dengue, chikungunya y zika del Servicio Departamental de Salud Santa Cruz (Sedes), al explicar que indudablemente el aspecto climático, el aumento de las precipitaciones pluviales y la temperatura del medio ambiente son propicios para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, el cual transmite estos tres virus.



Preocupaciones. García explicó que hay dos tipos de mosquitos en la región, el Culex que es el que está afuera, sobre todo en los "barbechos", pero el que más les preocupa es el Aedes Aegypti, ya que este está adentro del domicilio como en el dormitorio, baño, cocina o patio. Asegura que este insecto entra al domicilio porque la gente les brinda condiciones propicias para su proliferación; es decir, cuando en las casas hay recipientes y vasijas donde se acumula agua cada vez que llueve ya que estos lugares son elegidos y preferidos para colocar sus huevos y hay aumento de su población. "Si aumenta la población del mosquito con seguridad que habrá el aumento de trasmisión de los virus del dengue, chikungunya y zika".



Los casos registrados el año pasado por estas enfermedades causadas por picadas de mosquitos bajó en lo que fue dengue y chikungunya, pero el de zika se incrementó respecto al registro del 2016. " El 2017 cerramos con 166 casos de enfermos confirmados de zika, 144 casos de dengue y 7 de chikungunya.



Comparado con el 2016 se tuvo 144 de zika, 712 de dengue y 803 de chikungunya", dijo el responsable de esta área del Sedes, asegurando que estas enfermedades estuvieron bajo control el año pasado gracias a la minga departamental que se realizó el 10 de abril, de ahí las curvas epidemiológica bajaron considerablemente.



Por su parte, la doctora Mariana Palacios, responsable del programa de malaria en el Sedes, indicó que el año pasado se registraron 10 casos de malaria en el departamento cruceño, pero con origen de infección en otro departamento.



Los casos registrados fueron de dos tipos de especie de parásitos de malaria, ya que existen cuatro tipos.



"Acá se registró seis casos de Plasmodium Vivax y cuatro de Plasmodium Falciparum, este último se ha dado en personas que viajaron a Brasil y África, lugares donde se contagiaron. Los otros seis infectados llegaron de diferentes departamentos como Beni, Tarija y La Paz donde hay malaria. En Santa Cruz ya no hay, pero puede darse nuevamente si no es controlado", dijo Palacios.



Síntomas de virus por mosquito. Lo que tienen en común estas enfermedades en la sintomatología como fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza con algunas características diferentes, en el zika la erupción cutánea; en el dengue, dolor de huesos, ojos o principal característica es la fiebre alta; y la chikungunya se caracteriza por el dolor articular que también puede dejar en silla de ruedas a la persona.



Los signos y síntomas de malaria son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, músculos, náuseas, anemia, coloración amarillenta en la piel y los ojos.



"Generalmente esta enfermedad da con algunos síntomas juntos y en otros solo fiebre particularmente por las tardes hasta las 19:00 o 20:00 y el tratamiento consiste en tomar píldoras durante siete días que si no se llega a realizar el tratamiento, el virus puede llevarlo a la muerte", explicó la responsable de esta enfermedad.



Otras enfermedades en esta época. La dermatóloga Lidia Quinteros, señaló otras enfermedades que frecuentemente se dan en la ciudadanía justamente en este tiempo de clima húmedo y frecuente lluvia como son las larva migrans, micosis y el impétigo.



"En dermatología y en época de lluvia se dan enfermedades de hongos, bacterias y parásitos", dijo la doctora. Una de estas enfermedades son las larva migrans, la cual son parásitos que eliminan los perros y gatos y que se encuentran en la tierra, cuando hay humedad generalmente la persona se moja los pies o directamente andan descalzos, es entonces cuando la piel se remoja y donde entra el parásito en la piel. Este parásito es el que se conoce vulgarmente en Santa Cruz y Beni como "sabayón".



Por otro lado, si alguna persona tiene una herida o lesión que por la humedad del ambiente y las aguas sucias llegan a contaminarse, es aquí donde se da la micosis; Este es un hongo microscópico que puede dar en cualquier parte del organismo.



Otro problema en la piel que se da muy frecuente a causa de la época de calor y de humedad es que aumentan las enfermedades de baterías como el impétigo, este se manifiesta por "lesiones tipo ampollas que ligeramente se convierten en costras". Suele aparecer en los niños alrededor de la boca y orificios natural que se puede esparcir por toda la boca.



4 virus

En Santa Cruz tiene 4 enfermedades frecuentes por mosquitos: dengue, chikungunya, zika y malaria.



Alerta de mosquitos



Prevención. Los distintos profesionales del Sedes destacan las diversas obligaciones que debe tener el ciudadano para mantener su familia libre de enfermedades transmitidas por los mosquitos.



La recomendación principal, es deshacerse de criaderos de mosquito que pueden ser eliminados y lo que no pueden ser eliminados hay que hacerle un tratamiento.



Los eliminables son las llantas, baldes vacíos, latas de pinturas, platos desechables, botellas desechables y todo lo que pueda contener agua.



Los que no son eliminables son lo que están fijo dentro del hogar y que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos, como por ejemplo los sumideros de agua, canaletas de aguas servidas o agua fluviales, canaletas de techo, noques, cascadas de adorno, floreros y maceteros son los que se convierten en criadero de mosquito, aunque las personas tengan la casa limpia pero es ahí que se multiplica.



Época de enfermedades



Situación. Las inundaciones producen condiciones para el desarrollo de enfermedades. Por su parte Carlos Alberto Hurtado, responsable del Centro de Enlace y Reglamento Sanitario Internacional de Salud (RSSI) del Sedes, asegura que las enfermedades a causa de las lluvias se dividen en tres: Inmediatas, mediatas y tardías.



Inmediatas. Estas son las contusiones, accidente de tránsito, desaparecidos y ahogados que para el Servicio Departamental de Salud Santa Cruz (Sedes) también son considerados como enfermedades.



Mediatas. Infecciones Respiratorias Agudas (IRA): Estas aumentan por la humedad del medio ambiente.



Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA): Es una enfermedad infecciosa producida por virus, bacterias, hongos o parásitos, que afecta principalmente a niños menores de cinco años.



Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA): Alimentos preparados con aguas contaminadas que producen diarreas.



Impétigo: Infección cutánea muy contagiosa.



Micosis: Enfermedad infecciosa o de las mucosas provocada por los hongos parásitos.



Larva migrans: Es una parasitosis cutánea adquirida por la exposición de la piel a larvas filariformes.



Parasitosis: Es una enfermedad infecciosa causada por parásitos.



Desnutrición: Es una enfermedad devastadora como resultado físico de la mala alimentación.



Tardías. Dengue, chikungunya, zika y malaria: son enfermedades que pueden llevar a la muerte y que son causadas por virus trasmitidos por picadura de mosquitos.



Leptospirosis: Es una enfermedad propia de inundaciones producida por ratas y puede complicarse y llevar hasta la muerte. "Lo que ocurre es que en inundaciones estos roedores se meten a las casas y las secreciones y heces de estos vertebrados producen la enfermedad en humanos".



Rebrote de otras enfermedades, como: Hantavirus que es un enfermedad viral, transmitidos por roedores infectados que produce en las personas problemas respiratorios, fiebre con síndrome renal y puede ocasionar la muerte.



Fiebre Hemorrágica: Enfermedad viral que causa la muerte.