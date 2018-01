Deudas en Blooming, dirigencia llega a un acuerdo



14/01/2018 - 10:28:09

El Día.- Los problemas en Blooming parece que ya tendrán un final, al menos en el tema de cumplir los salarios con los jugadores. La dirigencia celeste llegó a un acuerdo con el cuerpo técnico y los futbolistas para cancelar la deuda de cuatro meses hasta el 29 de enero, así lo confirmó el presidente José Jordán. En este sentido, la pretemporada, que tenía que empezar el anterior martes, iniciará en esta jornada. Respecto al tema de Maximiliano Ortiz y Edwin Rivera, el mandamás de la academia señaló que ellos ni The Strongest "hicieron las cosas bien" y que acudirán al Tribunal de Justicia Deportiva.



Ahora les toca cumplir. Los dirigentes se comprometieron a cancelar el próximo viernes 19 de enero el sueldo del mes de noviembre y 40% de octubre, asimismo, para el 10 de febrero abonarán el de diciembre. Por último, el 27 saldarán el de enero. "Gracias a Dios hemos podido charlar con los jugadores, hemos llegado a un acuerdo. Ellos, con todo su derecho, esperando una deuda que venía desde el anterior campeonato no comenzaba la pretemporada, que estaba planificada para iniciar el día martes de esta semana. Ahora hemos charlado, hay un compromiso de la dirigencia para poder cancelarles, en el transcurso de 45 días vamos a estar al día con todo hasta el mes de enero. Quiere decir que vamos a estar al día con todos los sueldos, arrancando febrero hasta enero cancelado", señaló Jordán.



Aprovechando el momento, Jordán comentó sobre nuevos refuerzos que llegarían a la academia y afirmó que ya solo se contactaron con nacionales. "En la parte de extranjeros estamos completos y estamos negociando con un par de jugadores nacionales", acotó el académico.



No están contentos con Ortiz y Rivera. Fueron piezas claves en la anterior temporada, pero decidieron dar un paso al costado, no obstante, "no hicieron las cosas bien" por ello Blooming acudirá al Tribunal de Justicia Deportiva para arreglar esa situación. Este es un tema complejo. "Nosotros hemos mandado una carta dirigida al club The Strongest, porque desde el mes de octubre en medios de La Paz ya se hablaba que Maxi Ortiz era el nuevo refuerzo de Strongest, siendo que Maxi Ortiz tiene contrato con nosotros hasta finales del 2018. Nosotros estamos haciendo un reclamo formal y es el club The Strongest que tiene que arreglar esta situación. Maxi Ortiz mete una demanda y ahí está, todavía no hemos llegado a una conciliación como estipula la ley y el tipo está entrenando en otro club. Eso está penalizado por FIFA. Por los problemas que hay con Maxi Ortiz, resulta que Rivera, que tiene contrato hasta 2018, también ha presentado una demanda. El que no quiera jugar en Blooming, es una institución seria y una de las más grandes del país, que no juegue, que se vaya pero que haga las cosas bien" dijo Jordán.



No dubitó al momento de que acudirán, quieren llegar a un acuerdo pero en los tribunales. "Esto tiene que pasar al Tribunal y tienen que salir las conclusiones", finalizó.