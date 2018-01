Albarracín pide sancionar a policías torturadores



14/01/2018 - 10:07:15

El País.- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, pidió al Ministerio de Gobierno identificar y sancionar a los policías que “torturaron” a universitarios cuando éstos huyeron al interior del Convento de San Francisco en La Paz.



El rector de la UMSA calificó de innecesaria y abusiva el accionar de los policías y dijo que tanto el Comando de la Policía y el Ministerio de Gobierno tienen la obligación de identificar a los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) implicados en el arresto, para que sean sancionados en el ámbito disciplinario y penal.

“Ese acto (de violencia) si entendemos racionalmente que fue una iniciativa exclusiva de un grupo de policías (…) ¿Cuál es la instancia obligada a buscar una sanción, a identificarlos? El propio Gobierno, en este caso el Ministerio de Gobierno”, indicó en el programa Anoticiando de ATB.

Detalló que si el Gobierno no autorizó estos actos violentos debe sancionar a los autores de la excesiva violencia, de no hacerlo, la cartera de Estado estaría convalidando esas acciones violentas.

Este viernes, Albarracín junto a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal mostraron un ponchillo de plástico ensangrentado e informaron que uno de los universitarios tenía dos costillas rotas.

El pasado jueves, día en que la competencia del Dakar ingresó a la ciudad de La Paz, la UMSA conjuntamente otros sectores se movilizaron en contra del Código del Sistema Penal; al concluir el cabildo, un grupo de universitarios intentó bloquear el paso del Dakar en la Pérez Velazco, la Policía intervino la medida y los estudiantes desesperados buscaron refugio en el Museo de San Francisco, pero al menos 20 efectivos irrumpieron en el lugar de manera violenta para arrestarlos.

De acuerdo al testimonio de los universitarios, dijo Albarracín, los uniformados de manera unilateral primero los redujeron y segundo “brincaron sobre los cuerpos caídos”, pese a que los estudiantes quedaron indefensos.

“La tortura que además es un delito en normativa internacional, en derecho internacional de los derechos humanos está tipificada como practicar actos de sufrimiento físico y psicológico contra una persona en estado de indefensión, (en este caso los estudiantes) estaban absolutamente reducidos”, afirmó.

Agregó que según la valoración médica uno de los universitarios afectados tiene dos costillas fracturadas, ¿cómo pudo hacerse esto? cuestionó la autoridad universitaria.

Anunció que la UMSA acudirá a instancias nacionales e internacionales para resguardar los derechos de los universitarios y el lunes interpondrán una querella penal contra quienes resulten responsables por estos hechos.

“Tenemos la obligación de salir en defensa de ellos a través de una acción penal”, afirmó.



CEB condena violencia

La Iglesia católica cuestionó la agresión policial a un grupo de estudiantes al interior de la Basílica de San Francisco que pedían la abrogación del Código del Sistema Penal y rechazaban la llegada del rally Dakar, al sostener que por “el hecho de ser anfitriones no justifica que se reprima a la población”. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) anunció la demanda penal en contra de la Policía por “tortura y crímenes de lesa humanidad”.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), mediante el comunicado “escuchen la voz del pueblo”, denunció el allanamiento de un lugar sagrado y protegido como patrimonio cultural religioso por parte de la Policía, que lo utilizó para detener a varios universitarios.

“De acuerdo con el marco constitucional vigente, el pueblo tiene derecho a manifestar su protesta y ser escuchado y las leyes del Estado tienen que ser consensuadas para poder ser, también, acatadas”, señala el documento.