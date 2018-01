Retorna la atención de cirugías en dos hospitales de La Paz



14/01/2018 - 10:04:59

Página Siete.- La atención al público en las unidades de cirugía de los hospitales de Clínicas y Obrero retorna poco a poco a la normalidad esta semana. Médicos y funcionarios de esos nosocomios dijeron que ya tienen pacientes en espera de cirugía y que desde hace cuatro días hay una mayor demanda para intervenciones quirúrgicas.





Página Siete visitó ayer la Unidad de Cirugía del Hospital de Clínicas donde se constató que varias personas esperaban su turno para ser operados o estaban en recuperación tras una cirugía. Afanados en la atención, los galenos de esta unidad no realizaron declaraciones porque no tenían permiso para hablar.





En cambio, en la Unidad de Otorrinolaringología no había ningún paciente internado. “Es debido al paro. La próxima semana se normalizarán las consultas”, comentó un médico de turno.





Acerca de la regularidad en la atención de cirugía para los pacientes, el médico cirujano de turno de la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas, Marco Antonio Noriega, sostuvo que “pese a las vicisitudes” y el “colapso diario” de esa unidad se atiende a todos los pacientes, incluso “en el piso”.



“Los enfermos que llegan a Emergencias, y los que precisan, son operados y luego pasan a (la sala de) cirugía. Lo que se ha visto esta semana es que poco a poco se está restableciendo la atención en cirugía y en todas las unidades del hospital”, agregó Noriega.





Un funcionario que atiende en Caja del Hospital de Clínicas dijo a este medio que todos los pacientes que entran a Emergencias y requieren cirugía son operados. “Va a ser muy difícil que se reprogramen las cirugías (pasadas), pero eso es decisión de las autoridades (del hospital)”, aseguró.





El lunes pasado y luego de 47 días de paro indefinido, representantes del Colegio Médico de Bolivia y el Gobierno firmaron un acuerdo que levantó el paro en todo el país y garantizó la reanudación de los servicios de salud, excepto en el departamento de Santa Cruz donde los galenos continúan con la extrema medida.





Dos días después, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y los dirigentes nacionales de los médicos firmaron una adenda al acuerdo que establece que las sanciones por los días no trabajados deben procesarse sectorialmente.





Alta demanda en el Obrero





Este medio hizo un recorrido por la Unidad de Cirugía y Emergencias en el Hospital Obrero, que depende de la Caja Nacional de Salud (CNS), para conocer cuál es la situación en el servicio. Una funcionaria dijo que durante los días que duró el paro indefinido los pacientes de Emergencias “eran examinados” por los médicos para luego, en caso de requerirlo, entren a la intervención.



“Desde el lunes es normal la atención, pero desde el miércoles hay una alta demanda por cirugías por parte de los pacientes”.





La funcionaria criticó las declaraciones de la ministra de Salud, Ariana Campero, que anunció el descuento a los galenos por los días no trabajados.





“Nuestros médicos han seguido trabajando en los días de paro en cirugía porque la conciencia de ellos está primero”, aseveró.





La Unidad de Emergencias del Hospital Obrero estaba repleta de pacientes que eran atendidos por profesionales de la salud.





Unidades de cirugía



Hospital de Clínicas La Unidad de Cirugía ya atiende a pacientes casi al 50% de su capacidad. Otras unidades, como Otorrinolaringología, no tienen pacientes internados.

Hospital Obrero Una funcionaria del nosocomio, que depende de la CNS, informó que desde el miércoles hay una elevada demanda de cirugías en todas las especialidades por parte de los pacientes.