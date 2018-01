Cochabamba: Personas de 15 a 29 años son quienes más alcohol consumen



Opinión.- Adolescentes y jóvenes, de entre 15 y 29 años son quienes protagonizan los casos más frecuentes con intoxicación alcohólica, de acuerdo a los registros del médico toxicólogo del hospital Viedma.



La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García, informa sobre 515 casos, del pasado año, de adolescentes con problemas de conducta relacionados al consumo de bebidas alcohólicas.



En el caso de los jóvenes, el III Estudio Epidemiológico Andino sobre el consumo de drogas en la población universitaria de Bolivia 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) revela que el 56.8 por ciento de encuestados consumió alcohol al menos una vez aquel año, de los cuales el 18.3 por ciento “son bebedores en riesgo o con un uso perjudicial”.



“Prefiero que aprenda a tomar (alcohol) en casa y no afuera”. La frase que utilizan algunos padres sobre sus hijos adolescentes.



García advierte que este dicho es común y lo utilizan papás y mamás.



“No se dan cuenta de que estamos predeterminando, tal vez, un modo de vida o estamos naturalizando lo que va a ser el consumo de bebidas alcohólicas. No es recomendable, absolutamente, ni en casa ni afuera”.



El Toxicólogo del hospital Viedma informa que “el grupo etario que más se intoxica está entre 15 y los 29 años”.



Este tipo de casos se atienden en la unidad de Emergencias del centro médico. Lo básico del tratamiento es la rehidratación. Los hechos extremos pueden llegar hasta la muerte.



En 2017, la Defensoría identificó 515 casos de problemas conductuales de adolescentes. Los mismos se relacionaron con las bebidas con alcohol.



“Solo es para que pruebe”. Lo que dicen algunos padres sobre los niños.



El hecho de que algunos padres permitan “probar” alcohol a sus niños, de entre 5 y 6 años, es algo que no debe ocurrir, según la Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades.



“Aunque sea una gota, tiene un impacto muy fuerte para el desarrollo de los niños, sobre todo en el cerebro, las neuronas que están en todo el cuerpo”.



La influencia del consumo puede estar comenzando en la misma casa, por otro lado, debido a las familias desestructuradas. La Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía explica que 9 de cada 10 adolescentes con conflictos conductuales provienen de familias desestructuradas, donde hubo o hay violencia o los hijos no tienen atención.



“Tienes que tomar, aunque sea un poco, para compartir”. Lo que dicen los amigos.



En familias estructuradas también pueden presentarse los cambios de conducta, a los que deben estar atentos los padres. La influencia o presión de los amigos de los adolescentes o jóvenes pueden incidir en el consumo.



Si la comunicación es menor que antes o se comienza a pasar por alto las normas o gritar a los padres. “Es peligroso”, según García.



“Hay que estar alerta a esos aspectos. Ante este tipo de cambios, tenemos que buscar ayuda”.



Si no hay apoyo profesional ante el problema, en la juventud el conflicto será mayor. El consumo de alcohol, puede, luego. estar ligado a drogas, uso de armas u otros hechos.



De acuerdo al estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en universidades del país, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 17 años, similar en hombres y en mujeres.



Por otro lado, entre los consumidores de alcohol de último año, un 15.2 por ciento de ellos presentan signos de dependencia.



La mayor prevalencia se registra en el grupo etario de 25 años y más con 41.3 por ciento .



De acuerdo al estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 17 años. La Defensoría identifica problemas relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes de menor edad.



Escuela para saber ser hijos



La Alcaldía de Cochabamba implementa un programa nuevo, la Escuela de la Familia.



Hasta el año 2017 lo que había era la Escuela de Madres y Padres.



La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía, Andrea García, explica que también “hay que saber ser hijos”.



La institución pública ya hizo una prueba piloto, con 1.200 familias, durante los últimos tres meses del pasado año.



“No solamente es asistir a la terapia. Incluso vamos a visitar la casa, almorzamos un día con ellos y vemos en qué se está mejorando, y en qué no”.



García expresa que entre estas familias se identificaron problemas de conductas con los adolescentes.



“Se les ha dado los instrumentos, herramientas para poder educar, que es muy diferente a golpear o tratar de disciplinar con golpes”.



Riesgo puede llegar hasta la muerte



El médico toxicólogo del hospital Viedma, Ramiro Cadima, advierte que, en el peor de los casos, el ingerir bebidas alcohólicas puede llegar hasta la muerte.



“Lo peor es el caso de muerte. Además, está comprobado que las bebidas alcohólicas producen rabdomiólisis, o sea la destrucción de la fibra muscular. y esto compromete a los riñones puede derivar en una insuficiencia renal”.



Cuando los pacientes llegan al hospital con intoxicación por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la base del tratamiento es la hidratación.



“Esa es la causa para que se dé la resaca”.



Los médicos también solicitan exámenes de laboratorio. La pérdida de líquidos puede suponer que se pierde sodio, potasio y magnesio.



La atención médica a las personas intoxicadas con alcohol incluye también la utilización de algunos medicamentos.