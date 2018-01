Granizo en Anzaldo daña cultivos de papa, maíz y trigo



14/01/2018 - 10:02:07

Lso Tiempos.- Seis comunidades del municipio de Anzaldo fueron afectadas ayer por una intensa granizada que duró alrededor de 15 minutos. La situación atemorizó a los pobladores, ya que calles y zonas agrícolas se cubrieron de blanco.



“La granizada ha caído en el Distrito 1 del municipio, tres de seis comunidades han sufrido las peores consecuencias”, informó ayer Los Tiempos el alcalde Anzaldo, Rubén Uriona.



Los agricultores del lugar se alegraron al ver que el cielo estaba encapotado, porque no estaba lloviendo en las últimas semanas, pero no imaginaron que iba a granizar, relató Uriona.



El fenómeno climatológico fue más intenso en las zonas norte y central de ese municipio.



El granizo alcanzó aproximadamente entre cinco a 10 centímetros de altura, dependiendo del lugar.



El alcalde de Anzaldo informó también que el granizo afectó cultivos de papa y maíz y el trigo que recién “estaba naciendo”, además de otros sembradíos pero en mayor gravedad.



De momento, no se hizo la evaluación que determine con exactitud los daños ocasionados que provocó la tormenta, sin embargo la Alcaldía ya desplegó su equipo técnico a las zonas afectadas, según la primera autoridad de ese municipio. Se estima que se contará con un reporte preliminar la tarde de hoy.



La información recolectada por los técnicos será enviada a la Gobernación de Cochabamba para gestionar ayuda para los agricultores que sufrieron los peores daños.



Los vecinos de Anzaldo relataron que vivieron una tormenta de granizo de esa magnitud “después de mucho tiempo”.



Asimismo, Uriona manifestó que el año pasado se registró un fenómeno similar, pero leve en comparación al de ayer.



Anzaldo está ubicado a 62 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en lado sudeste del departamento y pertenece a la provincia Esteban Arce.