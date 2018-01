El Túnel de Incahuasi está a 315 metros de su conclusión



14/01/2018 - 09:53:17

Correo del Sur.- En los trabajos de excavación del túnel, Cartellone utilizó ya 3,6 millones de kilos de cemento y prevé otros 4 millones de kilos para concluir la obra. FANCESA y SOBOCE suministran el material.



El túnel de Incahuasi, que está en la fase de excavación desde marzo de 2015, se quedó sin recursos. Necesita Bs 23 millones más para su conclusión, lo que todavía no fue asegurado de manera escrita por la Adminis-tradora Boliviana de Carreteras (ABC), responsable del proyecto en Chuquisaca.



El director de obra de la empresa argentina Cartellone, Juan Fanin, informó que a la fecha se tiene más de dos tercios de túnel excavado y sostenido, y que los recursos inicialmente previstos prácticamente se acabaron, lo que les obligó a reducir la fuerza de trabajo.



La ABC y la empresa José Cartellone firmaron un contrato de ejecución por Bs 159,7 millones con la posibilidad de que se incremente en un 15% como máximo. "Con el 15% (adicional) estaría rondando los 183 millones, que es normal que suceda en proyectos como éste", dijo Fanin.



Según el contrato, dentro de ese 15%, primero se tiene que activar una orden de cambio del 5% y después otra por el 10% restante. Hasta el momento ya se firmó la orden de cambio 3, que es la que permitió el aumento del 5%. "Una vez aprobada esta orden se procede con el contrato modificatorio 4 por el 10% restante y tenemos entendido extraoficialmente que también está garantizado, digo extraoficialmente porque el documento todavía no está aprobado, pero no habría ningún tipo de inconveniente para ejecutar y llevarlo adelante", señaló Fanin.



En noviembre de 2017, la gerente Regional de la ABC, María Flores, aseveró que previendo esta situación se realizaron las gestiones correspondientes con el ente financiador y que se habría conseguido su aceptación.



El ejecutivo de la Cartellone expresó que el incremento del presupuesto se debe exclusivamente al cambio en las condiciones geológicas y geofísicas detectados en la excavación del túnel con relación al estudio.



En ese entonces, Flores coincidió con esa afirmación pues fue por ese motivo que se decidió diferir el plazo de entrega de diciembre de 2017 a abril de 2018, susceptible a una mayor ampliación.



Cartellone dijo haber encontrado grandes cambios geológicos, así como mayor cantidad de fallas y fracturaciones de roca con relación a lo que identificó el estudio. Eso hizo que se encarezca en cierta medida la cons-trucción del túnel.



Fanin sostuvo que todos los documentos modificatorios realizados hasta ahora "están previstos contractualmente". "Siempre se ha obrado entre las partes de acuerdo a contrato y se emitieron una serie de documentos que llevaban como fecha última el 16 de diciembre (de 2017), pero que con la orden de cambio 3 se extiende el plazo hasta mayo de 2018 y con el con-trato modificatorio 4 seguramente se tendrá un plazo más", añadió.



TIPOS DE ROCA



La roca se valoriza de acuerdo con ciertos parámetros geotécnicos, presencia de agua y se hacen estudios para eso.



"En el túnel de Incahuasi estaban previstos cinco tipos de roca, del 1 a 5. La roca 1 es de mejor calidad que se excava más rápido y demanda mayor cantidad de explosivos y la roca 5 es la de peor calidad y la más lerda en excavar y sostenerse", explicó.



En el túnel estaba previsto que se encontrasen alrededor de 810 metros de roca 1 y 2, pero no fue así pues lo que se halló más fueron las rocas blandas tipo 4 y 5 que son las de peor calidad.



"Eso es lo que hizo más complicada la construcción (del túnel), además de que se encontraron mayor cantidad de fallas. Una falla geológica es un elemento de sumo riesgo en un túnel por lo tanto debe ser correctamente tratado", remarcó.



La roca blanda que por su condición daría la impresión de que facilitaría el trabajo de excavación, es todo lo contrario porque demora mucho más excavarse en este tipo de rocas porque se tiene que fortificar la excavación de otra manera, con mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de sostenimiento para evitar cualquier tipo de riesgo dentro del túnel.



NIVEL DE AVANCE



A la fecha, Cartellone excavó 945 metros de los 1.260 que tiene el túnel. Dentro del proyecto original se prevería avanzar de uno a cinco metros por día, pero por las condiciones de roca se logró excavar entre uno y dos metros y medio a sección terminada.



EL SEGUNTO MAYOR TÚNEL DEL PAÍS



Después del túnel San Rafael (La Paz), que tiene 1.374 metros de extensión, el de Incahuasi es el segundo mayor del país con 1.260 metros, aunque la ABC aseguró que la nueva obra será más moderna.



De acuerdo con las especificaciones técnicas, el túnel de Incahuasi tiene una longitud de 1.260 metros, una altura de cinco metros, una plataforma de diez metros de ancho, cada carril con un ancho de 3,50 metros, una mediana de dos metros y aceras de 0,50 metros a cada lado.



Contará con un sistema de ventilación longitudinal con ventiladores reversibles, un sistema de iluminación, drenajes e impermeabilización, protección contra incendios a través de un cable detector situado en la bóveda a lo largo de todo el túnel, a base de la tecnología fibroláser; que es la más empleada para detectar incendios en túneles.



Se instalarán a lo largo del túnel, extintores a intervalos regulares y una señalización luminiscente que indica la dirección hacia la salida más próxima; para evacuar el túnel en caso de incendio.



GANANCIA DE TIEMPO



Este túnel reviste gran importancia por la prestación que dará al tránsito en la ruta diagonal Jaime Mendoza.



"La envergadura de este tipo de obras se mide por lo que genera. El túnel va a generar una ganancia de tiempo; por ejemplo, hoy para cruzar la cumbre de Incahuasi los transportes de mercadería y de las flotas tardan aproximadamente 1 hora 40 segundos con condiciones de riesgo importantes, sobre todo en época de lluvias; con el túnel esto se va a transformar en 30 a 40 minutos", comparó Fanin.



La Cartellone enfrentó una semana de paro a raíz de la reducción de 12 a ocho horas de trabajo diario y que al no haberse alcanzado un acuerdo terminó en la renuncia masiva de sus trabajadores jornalizados. La empresa anunció que retomará los trabajos desde este lunes, con el personal extranjero que tiene y con los que decidan quedarse, además empezó a reclutar nuevo personal.