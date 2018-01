Reprograman audiencia de caso Zapata



14/01/2018 - 09:51:47

El Diario.- El juez décimo de instrucción en lo penal, Armando Ceballos, determinó suspender y fijar nueva fecha para la audiencia de incidentes planteados por el abogado Eduardo León, en el caso de suplantación del supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, debido a la falta de notificación a los procesados, según informó su abogada, Suleyka Lanza.



El viernes por la tarde estaba programada dicha audiencia pero la misma fue suspendida debido a la inasistencia de varios de los imputados, a causa de una falta de notificación legal.



Uno de los que no fue notificado de manera legal fue precisamente León, quien cuenta con medidas sustitutivas. Pese a la falta de notificación, anoticiada por los medios de comunicación, la abogada Lanza se presentó y solicitó la suspensión de la audiencia.



Con esos antecedentes, el juez Ceballos determinó suspender la audiencia para el 2 de febrero a las 16.00 horas.



INCIDENTE



“Va a ser un acto que define el proceso como tal, hemos presentado un incidente de actividad procesal defectuosa de fondo” detalló Lanza a EL DIARIO.



Explicó que se observa el contenido de la imputación que se presentó en contra de su cliente, “en segunda instancia hemos observado la fundamentación (de la imputación) la alineación del tipo penal que no corresponde, además de la ilegalidad de la aprehensión que en su momento se la ha hecho conocer”.



El exabogado de Gabriela Zapata recordó que en 2016, cuando fue presentado un niño ante un juez de familia, asegurando que era hijo de Evo Morales, él se encontraba en otro departamento asistiendo a otra audiencia.



Este argumento es uno de los elementos que maneja para señalar que no participó de la trata y tráfico de un niño que resultó ser el hijo del amigo Pilar Guzmán, la autodenominada “tía” de Zapata.



En esta línea, se tiene a varios imputados y detenidos preventivos así como dos sentenciados, la apareja de padres del menor.



Por su lado, la polémica exgerente de la empresa China CAMC, sin perder la costumbre de lucir bien arreglada pero enmanillada, negó dar declaraciones señalando a su abogado, Marcelo Tamayo, para que absuelva preguntas.



El abogado negó referirse al contenido del incidente presentado por León, y respecto de su cliente reiteró que se declara inocente debido a que el momento en que se da la manipulación del menor y se lo presenta ante un juez, ella se encontraba recluida por el caso de legitimación de ganancias, por lo que no podía haber organizado dichos hechos.



Tamayo adelantó que durante este proceso, se develará la participación de otras personas relacionadas al ámbito político, como la exdiputada de Unidad Nacional Cinthia Perou, a quien afirma la Fiscalía aún no ha llamado a declarar.