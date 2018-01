Potosí: Tregua en paro civico para abastecerse de alimentos



14/01/2018 - 09:29:17

Hoy se cumple el cuarto día de paro indefinido en la Villa Imperial, convocado por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), sin embargo se estableció un cuarto intermedio por parte de los transportistas y gremiales para que la población pueda abastecer de los productos de la canasta familiar.



El presidente de la entidad cívica, Jhonny Llally, indicó esta jornada se dispondrá la instalación de mercados y ferias para que la población pueda adquirir los productos de la canasta familiar con la finalidad de mantener solidas las protestas.



El líder cívico, en declaraciones a medios locales, manifestó que la población está decidida a continuar con el paro hasta que el Gobierno resuelva la abrogación del Código del Sistema Penal, tomando en cuenta que el contenido afecta la seguridad jurídica de muchos sectores.



A partir de las primeras horas de lunes 15 el paro será contundente, ya que se plegarán los municipios de Uncía y Tupiza cuando concluya el paso del Dakar, debido al fuerte resguardo policial es que no se pudo concretar con las medidas de presión.



TRANSPORTE



Por otra parte, los choferes sindicalizados de la federación 1º de mayo establecieron un cuarto intermedio en el bloqueo de las principales vías a la Villa Imperial, con la finalidad de que la población pueda reabastecerse y evitar que algunos comerciantes especulen con los precios.



La población denunció que los comerciantes elevaron los precios de los productos argumentando que debido a los bloqueos estaban trayendo alimentos a pie desde las trancas.



"Se estableció un cuarto intermedio en su movilización durante el fin de semana con la finalidad de dar una pausa a la población que tiene derecho de reabastecerse de productos para su consumo en los hogares", indicó el dirigente del sector, Raúl Alcoba.



Los afiliados al transporte pesado decidieron no levantan el bloqueo en la garita de San Antonio, en el ampliado nacional del transporte donde decidirán las nuevas instrucciones respecto a la movilización.



ESTADO DE EMERGENCIA



otro de los sectores que se incorporará al paro indefinido convocado por el ente cívico, son los trabajadores mineros, en una reunión de presidentes de las cooperativas mineras de Potosí se declararon estado de emergencia en contra del nuevo Código, puesto que también afectará los intereses de ese sector productivo.



En la reunión se estableció que no ingresarán a ninguna movilización porque no apoyan la decisión de los cívicos, pero buscarán que en base al diálogo se puedan superar las observaciones a la norma.



El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Policarpio Acarapi, dijo que las movilizaciones afectan otros derechos como la libre circulación de las personas o el derecho a que comerciantes que no pueden vender sus productos.



Por ultimo convocó a los sectores movilizados a sentarse a dialogar y presentar sus inquietudes con respecto a la norma, las cuales tienen que discutir y buscar la forma de superar las afectaciones a intereses ciudadanos, si las hubieran.