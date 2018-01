Vocero del Papa niega que se toque tema del mar en visita a Chile



14/01/2018 - 09:27:24

Los Tiempos.- El vocero papal, Greg Burke, descartó ayer que el papa Francisco aborde el tema de la demanda marítima boliviana durante su visita a Chile prevista del 15 al 18 de enero próximo.



Burke, según publica ayer el diario argentino La Nación, hizo esas declaraciones después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en días pasados en sentido de que el Sumo Pontífice comprometió su intervención para un posible diálogo entre los gobiernos de Santiago y La Paz en busca de una salida soberana para Bolivia.



La expectativa subió tras publicarse una entrevista que dio el exembajador de Argentina ante El Vaticano, Eduardo Valdés, en la que éste advirtió que, entre otras cosas, el Pontífice llega a Chile a “buscar un acuerdo para la salida al mar de Bolivia”.



Sin embargo, el mismo diario La Nación publicó ayer una entrevista con el Vocero Papal en la que éste descarta tales oficios por parte de Francisco. En días pasados, en cambio, desplegó las declaraciones de Valdés, interpretando que ésa era una de las razones por las que Santiago no había invitado a mandatarios de otros países a la visita del Pontífice.



“Creo que va a ser fuerte el tema a puerta cerrada, no público, de lograr la salida al mar para Bolivia, algo que va a buscar tanto en Santiago de Chile como en Lima, que él se lo había prometido al pueblo boliviano cuando estuvo en Bolivia hace dos años, y creo que de eso debió haber hablado hace 20 días cuando recibió a Evo Morales en el Vaticano en visita de Estado”, argumentó Valdés, según La Nación.



Del otro lado, el embajador de Chile ante el Vaticano, Mariano Fernández, descartó que el tema del mar para Bolivia esté en el carpeta del Papa.



Según Fernández, Morales viajó en diciembre pasado al Vaticano, pero no logró ninguna declaración de respaldo a la causa marítima, lo que obligó al Presidente boliviano a suspender una conferencia de prensa y una charla en una universidad.



“Va a ser una visita bilateral que se van a hablar de muchas cosas, pero estos temas (el mar) no están en carpeta. Citan de mala fe que en privado se va a hablar (…), el señor Morales que cuide la lengua, porque él mismo se desprestigia”, dijo Fernández entrevistado por Radio Cooperativa de Chile.







MAR



Evo destaca apoyo de Mujica a la causa



El presidente Evo Morales saludó ayer las palabras del expresidente de Uruguay José Mujica, quien reiteró que “pueblos hermanos no pueden vivir anclados en un pasado de injusticia”, por lo que la demanda marítima boliviana no se detendrá ante la oligarquía.



Morales señaló que la decisión boliviana llevará a su pueblo al “puerto de la fraternidad” con salida al mar con soberanía.