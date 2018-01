Analista afirma que este año será conflictivo para Morales



14/01/2018 - 09:23:12

Opinión.- La presente gestión será muy complicada para el presidente Evo Morales y para su partido político (Movimiento Al Socialismo), afirmó el abogado y analista político Álvaro del Pozo.



Explicó que será un año complejo porque ya se está viendo que todos los temas se van a politizar y algunos sectores tomarán las calles para protestar contra algunas decisiones que está asumiendo el Gobierno.



“Me parece que el movimiento de los médicos abrió el paso para que la sociedad civil organizada también tome las calles y exija la atención a sus demandas”.



En una entrevista con OPINIÓN habló sobre la situación política del país, de la oposición y del futuro del Presidente.



P.- ¿Cómo ve el panorama político en Bolivia?



R.- Es muy complicado. Varios sectores se han pronunciado respecto al nuevo Código del Sistema Penal. Parecería que es un instrumento jurídico que no fue lo suficientemente socializado, por lo tanto, se están armando muchos conflictos.



Me parece que estos meses vamos a tener mucho de lo mismo, es decir, conflictos que se van a plasmar en las demandas sectoriales.



El Gobierno tendrá que tomar ciertas medidas y abrir espacios de conciliación.



P.- Se está viendo que la demanda de los médicos dio pie para que el resto de la sociedad se articule para protestar. ¿Cómo ve eso?



R.- Es lo que sucedió justamente por no haber socializado este proyecto (Código del Sistema Penal). Incluso en el ámbito profesional no se dio ni siquiera la posibilidad de leerlo y, ahora, se ve que cada día van apareciendo nuevos artículos que afectan los derechos consagrados de los bolivianos.



Creo que los diferentes sectores no han tenido la oportunidad de participar como normalmente se espera para la aprobación de una ley y más aún el Código del Sistema Penal que va a regular una parte importantísima de la seguridad y la sociedad.



P.- ¿De qué manera cree usted que las protestas afectan al MAS?



R.- Le está afectando y mucho. Las marchas y protestas le están demostrando al Movimiento Al Socialismo (MAS) que la unidad de un sector, como sucedió con los médicos, ha logrado doblar el brazo al Gobierno. Están viendo que el poder que tienen en las cámaras (Senadores y Diputados) va disminuyendo. Era impensable que eso podría suceder, pero los médicos seguramente están dando fuerza, motivación y energía a otras organizaciones para que lleven sus demandas a la calle.



Me parece que en los primeros tres meses del año tendremos un período muy conflictivo.



P.- ¿Le afectan al presidente Morales esas manifestaciones en las calles?



R.- El panorama para el presidente Evo Morales es complicado, se viene una (protesta) tras otra y eso desgastará su figura.



La interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la repostulación del Primer Mandatario dejó un sentimiento negativo en la sociedad, porque considera que fue un pronunciamiento cargado de intereses políticos y manejado por el Ejecutivo, que no respeta el resultado del 21 de febrero, donde ganó el No a la repostulación.



Los ciudadanos creen que el liderazgo del presidente Morales se debilita. Una gran mayoría interpreta que el fallo del Tribunal le da la espalda a una decisión tomada por el soberano. El otro revés para el Jefe de Estado es las elecciones del Órgano Judicial. La ciudadanía se ha manifestado con el voto nulo, en blanco y, de alguna manera, demostró una disconformidad con la forma de elegir a los altos magistrados, pero a la vez también para mostrar un descontento por un momento político.



Desde fines del año pasado, encontramos en la demanda de los médicos otro descontento.



P.- ¿Qué futuro le espera al Presidente?



R.- Será un periodo muy duro. El 2018 será muy político, muy electoral. El Presidente tendrá que buscar medidas para revertir el desgaste de su imagen, pero está claro que el Gobierno y el MAS decidió que Evo Morales vuelva a presentarse a las elecciones de 2019. El Gobierno apostará a tomar medidas de hecho para tratar de revertir su baja de popularidad, lo que se ve reflejada en las últimas manifestaciones. Me parece que la imagen del Jefe de Estado está pasando por un proceso de baja de popularidad, nunca antes visto en los años que está en el Gobierno. Creo que Morales emitirá medidas para tratar de revertir este momento de caída de la imagen. No me animo en pensar cuáles serán, pero me imagino que estarán dentro de un contexto electoral.



P.- ¿Cree usted que volverán las medidas populares para "conquistar" a los bolivianos?



R.- Me imagino que sí. Es probable que pague el doble aguinaldo y también ofrezca obras grandes, que prometa apoyo a las regiones y que plantee una reforma al sistema de salud, como lo demanda la sociedad boliviana.



P.- ¿Usted cree que el MAS está perdiendo fuerza en el país?



R.- Por supuesto, pero también hay que reconocer que mas allá de los errores que hemos visto, hay también un desgaste natural. No hay un liderazgo que en política pueda sostenerse tantos años como lo tuvo el Presidente.



Evo a lo largo de estos 12 años ha logrado mantener unos niveles de aprobación importantes, llamativos, incluso podríamos decir sorprendentes, pero es casi antinatural que esto continúe. Creo que hay un desgaste natural del líder, del político, del Presidente.



Creo que estamos viviendo un debilitamiento de la imagen del Presidente y en su conjunto del MAS como instrumento politico.



P.- ¿Cómo ve a la oposición?



R.- La oposición está todavía en un cierto escenario de confusión, de no tener iniciativa política que pueda capitalizar esos errores y desgastes del Presidente y el MAS, pero es incapaz de reinventarse, de señalar un discurso y un liderazgo que enamore a la sociedad, a ese grupo de gente que ya no está contenta con el Presidente, por lo tanto, la oposición quizá tiene un mayor reto que el propio Gobierno, es decir, tiene que construir un discurso y un liderazgo.



P.- ¿Cree usted que la oposición tendrá tiempo para rearticularse y armar un frente que pueda competir con el Presidente y el MAS en la próximas elecciones?



R.- Sí. Siempre hay tiempo en política porque es muy dinámica y esas frases de que no existe liderazgo caen en saco roto, porque los liderazgos se construyen, a veces, en cortos tiempos. El reto de la oposición es reinventarse y darle a los bolivianos una altenativa frente al MAS que desplegará todas sus fuerzas para la reelección del presidente Evo Morales.



Democracia



Los opositores están empeñados en impedir la repostulación de Evo Morales. Han anunciado acudir a instancias internacionales.



2019



Serán las elecciones



Los bolivianos volverán a las urnas en 2019 para elegir al Presidente.



Hasta el momento, está confirmada la participación de Evo Morales. Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional lo habilita para un cuarto mandato.



Datos



El mar



* El abogado y analista político Álvaro del Pozo señaló que el tema del mar será considerado por oficialistas y opositores en la campaña electoral.



* Si el fallo de La Haya, que se prevé será conocido este año, es positivo, el Gobierno aprovechará para fortalecer su campaña, pero si es negativo, es seguro que los opositores lo tomarán como un caballo de batalla.