El MAS en Tarija no marchará en defensa del Código Penal

14/01/2018 - 09:12:57

El País.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) junto a sus organizaciones sociales, afines y el sector campesino determinaron no realizar marchas de protestas ni movilizaciones a favor del nuevo Sistema del Código Penal, como planteó el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, para evitar una convulsión social y un enfrentamiento con otros sectores que rechazan la Ley 1005 en todo el país.



Esta determinación la dio a conocer el presidente de la dirección departamental de MAS en Tarija, René Sánchez, quien manifestó que las organizaciones sociales afines al Gobierno Nacional en la región, determinaron no realizar ninguna movilización o marcha en contra de los sectores movilizados que rechazan el Código Penal, con el objetivo de evitar una convulsión en el país.



“Nosotros no vamos a salir a las calles, no vamos estar peleando, la democracia existe en el país y eso vamos a respetar por eso no creemos que la solución sean las contra marchas sino el diálogo y la socialización”, dijo Sánchez.



El dirigente manifestó que solicitarán a las autoridades nacionales y a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB), que en los próximos días inicien un proceso de socialización del documento del Código Penal en todas las regiones del país a los diferentes sectores y autoridades que aun desconfían de la norma.



“No vamos entrar en enfrentamiento en eso nosotros somos muy disciplinados, sin embargo es necesario la socialización del Código Penal a toda la población para explicar y evitar esta confusión que estos momentos tienen muchos sectores.



Entre tanto el vicepresidente, Álvaro García Linera, el viernes 13 de enero en la ciudad de Cochabamba, en la inauguración del congreso de las mujeres Bartolina Sisa, llamó a las bases del oficialismo a salir a las calles para enfrentar a la derecha y defender el denominado “proceso de cambio” que lidera el presidente, Evo Morales, desde hace 12 años en el país. García Linera en esa ocasión puntualizó que las movilizaciones en distintas regiones se alejaron de las reivindicaciones sectoriales para aterrizar en un escenario estrictamente político que busca afectar la administración del actual Gobierno.