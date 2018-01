Chuquisaca supera los Bs 10 millones por regalía minera



14/01/2018 - 09:03:17

Correo del Sur.- En 2017 la explotación minera generó más de Bs 10 millones por regalías en Chuquisaca, un nivel que no tiene comparación con ninguna de las gestiones desde que la Gobernación empezó a controlar la salida de este recurso natural a otros departamentos con fines de exportación.



El director de Minería del Gobierno Departamental, Fermín Montalvo, informó que 2017 fue un año histórico para Chuquisaca porque se superó los Bs 10 millones de ingresos por regalías mineras.



"Para esta gestión (2018) se estima elevar al doble las regalías mineras con el apoyo técnico y el control que realiza la Gobernación", destacó.



Las expectativas son altas porque la presente gestión empezó con buenos precios, lo que se mantendría por un par de años más.



LAS CIFRAS



Desde la gestión 2010, Chuquisaca se benefició con Bs 34,4 millones por regalías mineras. Hasta antes del año pasado, sólo se había alcanzado un tope de ingresos de Bs 5,4 millones.



En 2010 las regalías se tradujeron en Bs 3,6 millones, en 2011 fue 2,6 millones, en 2012 de 1,7 millones, en 2013 de 4 millones, en 2014 de 2,7 millones, en 2015 de 4 millones, en 2016 de 5,4 millones y en 2017 de 10,2 millones.



El municipio que más ingresos percibió el año pasado por la explotación de minerales fue Sucre, con Bs 3,6 millones, seguido de San Lucas, con Bs 1,5 millones, Las Carreras con Bs 95.000, Poroma con Bs 88 mil y Yotala con Bs 60.000, según datos de la Gobernación.



De acuerdo a ley, el 85% de las regalías mineras es para la Gobernación y el 15% para el municipio donde se encuentra el yacimiento.



Chuquisaca es un departamento mineralógico. La provincia Oropeza tiene en minerales metálicos complejo de zinc y plomo, antimonio, oro; en no metálicos, piedra caliza, yeso, puzolana, óxido de hierro. En la provincia Yamparáez, prevalecen los minerales no metálicos, entre ellos piedra caliza y óxidos silicios.



En las provincias Nor y Sud Cinti, se tiene principalmente minerales metálicos como el zinc, plomo, plata, cobre y oro, que son trasladados a los ingenios de Potosí (80%) y Oruro (20%), donde se encargan del procesamiento y la correspondiente exportación.



Montalvo precisó que el zinc representa entre el 60 y 70 por ciento del volumen que se extrae en Chuquisaca.



La Gobernación tiene retenes de control en San Lucas y Las Carreras, que funcionan en coordinación con las respectivas alcaldías.



En los últimos cinco años, en Chuquisaca la producción minera incrementó de 30.000 a 80.000 toneladas.



ANTECEDENTES



Hasta la gestión 2009, Chuquisaca no percibía regalías por esta actividad y gran parte del mineral de los Cintis salía hacia los ingenios mineros de Potosí y Oruro, donde lo registraban como suyo para exportarlo y después quedarse con las regalías.



Ante esta situación, la Gobernación de Chuquisaca tomó la decisión de controlar la actividad instalando retenes de control en los Cintis, región limítrofe con Potosí.



En ese entonces incluso se levantó un censo minero, estableciendo la existencia de 317 concesiones mineras legalmente constituidas, de las cuales 250 correspondían a cuadrículas y 67 eran por pertenencia.



En 2015, se conformó la Federación de Cooperativas Mineras de Chuquisaca, con cuatro organizaciones afiliadas y ahora hay más de 14, siendo una de las más numerosas la cooperativa de Maragua (Distrito 8 Sucre) con 370 miembros.