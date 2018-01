Mejora escenario internacional



El Diario.- El documento de la Cepal incidió que el comercio mundial y regional repunta pero en un contexto global incierto, sin embargo, Latinoamérica quedó rezagada en el comercio de servicios, pero cuenta con ventajas en el comercio agropecuario. Esta situación es tanto o más dificultosa cuando la región fue afectada fuertemente por la crisis de precios internacionales de materias primas. Brasil está en curso de superar dos años de recesión.



China sustituyó las importaciones por insumos domésticos restando dinamismo a las cadenas globales de valor. Este hecho afectó en parte las exportaciones de minerales e hidrocarburos de Bolivia.



VECINOS



El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, señaló que Bolivia ingresó a un escenario crítico en los últimos años, y cuya situación se refleja en la creciente balanza comercial negativa que registra el país.



“Por tercer año consecutivo, el 2017 ha registrado un déficit y este capítulo pendiente se llama competitividad”, dijo y recordó que en la década de los años 90 se constituyó el Sistema Boliviano de Competitividad y Productividad, que apuntaba precisamente a este escenario: una mayor globalización e integración a nivel mundial.



La iniciativa pública y privada apuntaba entonces a fortalecer a Bolivia en su competitividad, mejorar su oferta exportable, en especial en el campo de los bienes no tradicionales (excepto gas natural y minerales).



“Ese sistema de productividad y competitividad fue abortado y hoy no tenemos más ese esfuerzo sistémico público y privado, que tanto esfuerzo ha costado”, lamentó.



CUESTIÓN PREVIA



“Integrarse sin estar preparado para competir más, es un suicidio comercial, pero no avanzar en la competitividad puede llevarnos a la misma situación por la que atraviesa actualmente el país, con los altos déficits comercial y fiscal”, advirtió.



Dijo que Bolivia está perdiendo el mercado interno, incluso como país se importa productos que antes no sólo producíamos sino que también exportábamos. El déficit comercial de Bolivia con China y varios países de la región prueban lo señalado.