En 12 años, Bolivia perdió cualidad integradora

14/01/2018 - 08:49:52

El Diario.- De ser un país integrador y participar en la conformación de bloques comerciales y económicos, Bolivia pasó a ser una nación que perdió ventajas y la cualidad comercial, en razón a que en los últimos 12 años se aisló casi por completo de las negociaciones comerciales con otros bloques, a excepción del Mercosur, mientras los vecinos dieron un paso adelante al firmar acuerdos regionales y hemisféricos.



El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado: “Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe” recomendó el fortalecimiento de la integración regional para hacer frente a las economías mundiales y la recuperación regional en un contexto de incertidumbre y ante el creciente proteccionismo de las economías centrales.



ACUERDOS COMERCIALES



La política gubernamental alejó la opción de negociar nuevos acuerdos comerciales, cuya decisión representaría un error. Según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, el país debería avanzar en nuevos acuerdos de integración; una pequeña economía debe orientarse a otras de mayor dimensión por la importancia de las economías de escala.



“Este beneficio virtuoso de avanzar de lo comercial hacia lo económico, y complementar las economías con la inversión, la tecnología de gestión administrativa (conocimiento) que necesitamos exige abordar acuerdos de nueva generación”, reflexionó.



EXPORTADORES



El expresidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Guillermo Pou Munt, desestimó algún momento la rearticulación del Atpdea de Estados Unidos y dijo que debería el sector privado plantearse nuevos acuerdos.



MERCOSUR



El canciller Fernando Huanacuni indicó a principios de diciembre pasado que en ocasión de la cumbre presidencial que tuvo lugar en Brasil el 5 de diciembre último, con la presencia de los presidentes de ambos países, Evo Morales y Michel Temer, que Bolivia está a un paso de ser reconocido como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), sólo falta la aprobación de Brasil.



“Estamos a un solo paso, porque el Congreso de Brasil, en sus etapas técnicas de relaciones internacionales, pronto va a aprobar (la adhesión) y Bolivia va a ser miembro pleno del Mercosur”, manifestó Huanacuni, pese a las diferencias políticas existentes entre ambos regímenes.



VENTAJA COMPARATIVA



Sin embargo, en cualquier escenario la competitividad jugará un papel importante, ya que la ausencia de esta ventaja deja en condiciones menos favorables al país frente a sus vecinos, es decir, el dilema parece plantearse al proceso de pasar de las ventajas comparativas (dotación de factores o materias primas) a otro estadio que son precisamente las ventajas competitivas.



TRANSPACÍFICO



Al respecto, el economista y experto en comercio Darío Monasterio recomendó participar en las negociaciones que llevaba adelante Chile y Perú, junto a Estados Unidos, en el marco del Tratado Transpacífico, en el que también se incluía a Japón y ocho países más.



Las negociaciones de Bolivia con la Unión Europea tampoco prosperaron y se rezagó, mientras Perú, Colombia y Ecuador llegaron a buen puerto.



La Unión Europea (UE) es uno de los mercados más importantes del mundo, con 500 millones de consumidores y un ingreso medio de $us 34.000 dólares y así lo entendieron los países que también pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), algunos de los cuales, como Perú y Colombia, adelantaron negociaciones con dicho bloque y hoy gozan de preferencias arancelarias, dinamizando el comercio, según comentó recientemente en Santa Cruz el consultor y especialista en este tema, Gonzalo Vidaurre.



ESCENARIO



Rodríguez insistió que Bolivia tuvo una larga tradición de integración, que lamentablemente se ha detenido en los últimos 12 años. Logró suscribir más de una veintena de acuerdos comerciales desde la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Alalc, Acuerdo de Cartagena, Grupo Andino, Aladi y diversos tratados bilaterales en ese ámbito.



Rodríguez recordó que el país fue partícipe de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en calidad de fundador en 1960; luego de su relanzamiento como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que hoy acoge a 12 países, incluido Bolivia.



Actualmente, el país se beneficia con la protección arancelaria para su producción sensible, como la soya, mientras está en curso de perfeccionamiento su adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur).



RECOMENDACIONES DE LA CEPAL



• La economía mundial presenta una leve recuperación, pero con múltiples incertidumbres



• En este contexto, el comercio exterior de la región crece en valor por primera vez en 4 años



• Pero la recuperación está impulsada principalmente por mejores precios de materias primas, y la región mantiene su misma especialización exportadora



• Se rezaga en el comercio de servicios modernos



•La agricultura es un “jugador global”, pero principalmente en productos básicos



• Se requieren políticas públicas más activas y alianzas público-privadas para avanzar hacia una canasta exportadora más sofisticada



• La integración, clave para mejorar la inserción global de la región.



Fuente: Cepal, 2018, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe



