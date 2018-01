Organizaciones sociales expresan descontento con sus legisladores



El reciente conflicto por el Código del Sistema Penal desencadenó una serie de cuestionamientos de diferentes sectores a la representatividad y trabajo de los diputados y senadores oficialistas que llegaron a un curul gracias a una organización social.



El MAS tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional a representantes de organizaciones sociales, pero con el conflicto hubo críticas a estos diputados y senadores por seguir la línea del partido y avalar el Código Penal sin el debido consenso con sus bases.



Las críticas llegan incluso a resoluciones de desconocimiento y amenazas de revocatoria.



Cooperativistas mineros



Los cooperativistas mineros, aliados del Gobierno, están entre los sectores que reprochan a sus legisladores.



El presidente de la Federación Departamental de La Paz, Simón Condori, señaló que en las reuniones de este sector ya se aplazó la tarea de sus diputados y senadores.



Explicó que el sector cooperativo minero cuestiona los artículos 101, 174, 128, 130 y 194 del Código Penal. Aseveró que hace ocho meses se enviaron cartas al Legislativo para pedir una construcción de la norma en consenso, pero en la Asamblea sus representantes no canalizaron el pedido.



El dirigente señaló que, en opinión de los mineros, sus legisladores se olvidan de su sector y buscan sus intereses personales una vez que llegan a ser parlamentarios.



Anunció que en la próxima reunión del sector se podría determinar una censura de sus legisladores, u otra sanción como declararlos personas no gratas o buscar su revocatoria.



Transporte pesado



Una situación similar ocurre en el transporte pesado. La dirigencia de este sector reprochó a los legisladores representantes de los choferes por avalar el Código, cuando tiene artículos que afectarían a sus bases.



El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (CEATPENAL) incluso emitió una resolución para desconocer a los legisladores que supuestamente los representan.



“Se desconoce la representatividad de todos los senadores y diputados supuestos representantes del transporte nacional en la Asamblea Legislativa, por haber aprobado sin haber consensuado ni socializado y comunicado a las bases los alcances y perjuicios contenidos en la ley del nuevo Código del Sistema Penal”, dice el texto.



Gremiales



Los gremiales también están en esa situación. El presidente de la Confederación de ese sector, Francisco Figueroa, señaló que los artículos 174 y 175, además de otros del Código Penal, afectan a los comerciantes, pero lamentó que sus representantes en la Asamblea sean obligados a seguir la línea partidaria.



“Tenemos nosotros alrededor de seis representantes, pero en el partido al final les obligan”, manifestó Figueroa, al lamentar que la norma no se haya consensuado con los gremiales a pesar de que se enviaron cartas al Legislativo para expresar sus preocupaciones.



El conflicto



La reacción de estos sectores se da en el marco de una serie de acciones de protesta dispuestas por diferentes organizaciones y grupos ciudadanos en el país.Además, cuando el Gobierno se aprestaba a recibir a los competidores del Dakar.



Pero ni siquiera la carrera internacional hizo olvidar a los movilizados del conflicto nacional, sobre todo a partir de lo ocurrido con la alocución del piloto Leonardo Martínez que sorprendió a todos al dirigirse al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, a quienes pidió que respeten el resultado del referéndum del año 2016.



