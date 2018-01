Precarnavalera se convierte en protesta para exigir respeto al 21F



14/01/2018 - 08:40:14

El Día.- La "precarnavalera" de ayer, se convirtió en una actividad más en contra de las medidas que ha tomado en los últimos meses el Gobierno de Evo Morales.



El respeto a la democracia, al voto ciudadano en el 21 de febrero del 2016 que dijo no a la reelección y el rechazo al nuevo Código Penal, son los pedidos de sectores sociales y de la población en general.



Actividad. Dando continuidad a los días con mayor movilización en el departamento de Santa Cruz, después de la multitudinaria marcha del jueves y el contundente paro cívico del viernes, ayer la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) en coordinación con la comparsa coronadora Cambas Holgazanes, determinaron llevar adelante la segunda precarnavalera con temática de Resistencia Cultural en respeto al 21F y la democracia.



La plataforma ciudadana Resistencia Femenina, aprovechó ayer la actividad carnavalera y subió hasta el carro oficial de la Reina del Carnaval Carla Áñez, para entregarle una pañoleta roja, que identifica a este grupo para que también se sume a los pedidos de los bolivianos.



Del sector transporte libre también estuvieron presentes en la acción, invitando así a la reina a que se sume a las protestas en la precarnavalera.



Úrsula Cabrera, de Resistencia Femenina, indicó que más que pelear por un carnaval, las acciones se tratan de unir a la población en un mismo sentimiento de respeto al 21F. "Todos vamos a lo mismo , esto es pelear por el no a la reelección, no se trata de separarnos, es la oportunidad para que la gente se una con pancartas y carteles, continuemos con las movilizaciones de resistencia a la imposición de medidas del Gobierno como este Código Penal", manifestó.



Iniciativa. Las comparsas que participaron de la segunda precarnavalera también se sumaron a esta posición, inclusive los grupos de ballet, portaban en sus carteles de presentación frases como "Democracia y Libertad", "No a la Dictadura", "No al Código Penal", "Bolivia dijo No", "Resistencia Cultural" y otros.



Durante el recorrido de las agrupaciones culturales que se presentaron con estos mensajes y los comparseros que también hicieron su paso con carteles, la población los aplaudió y les brindó su apoyo.



Respaldo. La soberana del carnaval, tampoco se quedó atrás para pedir a la población a que luche por sus derechos.



Carla Áñez considera que las precarnavaleras es una vitrina para mostrarle al país y al mundo el sentimiento de rechazo a la reelección. "Vamos a estar en una marcha pacífica, porque queremos dejar en claro, que no buscamos violencia, sino manifestarnos de manera pacífica, utilizando esto que ahora nos toca vivir a nosotros como carnavaleros. Somos libres de expresarnos desde el lugar donde nos encontramos", dijo. Destacó la marcha y el paro cívico días atrás y pidió continuar con el mismo ritmo. "No dejemos que nos dividan, ahora lo más importante es estar más unidos que nunca", añadió.



En el exterior. Sin embargo, las movilizaciones no son todas dentro del país, en Madrid, España, la Plataforma Bolivianos por la Democracia se movilizó exigiendo al Gobierno que respete el Referendo del 21F, en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección indefinida y por la abrogación del Código del Sistema Penal.



Destacaron que el temporal no evitó que realicen su acción de protesta, porque consideran que es un momento en el que tienen que manifestarse en respaldo a las movilizaciones que se realizan en Bolivia.



21 De febrero 2016

Se llevó a cabo el referéndum para habilitar una reelección más, pero Bolivia dijo no.



