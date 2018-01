López: si en Bolivia no hubiera democracia Martínez no hubiese hecho política opositora en el Rally Dakar

13/01/2018 - 19:58:57

La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, aseveró el sábado que si en Bolivia no hubiera democracia, "tan profunda como la hay", el piloto cruceño de cuadriciclos, Leonardo Martínez, no hubiese agarrado el micrófono para hacer política opositora en el podio del Rally Dakar, que se instaló el pasado jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz.



En ese sentido, López pidió seguir disfrutando del Dakar, ya que a Bolivia le encanta y "a los opositores también".



"Si en Bolivia no hubiera democracia, tan profunda como la hay, Martínez no hubiese agarrado el micrófono para hacer política opositora en un show organizado por la "dictadura". Sigan disfrutando del Dakar. A Bolivia le encanta; a los opositores también", mencionó López en su cuenta de Twitter.



El pasado jueves en la noche, al llegar al podio instalado en el estadio Hernando Siles de La Paz, el piloto cruceño pidió al presidente Evo Morales respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazo abrir la Constitución para eliminar las restricciones a la postulación electoral.



El viernes, el Jefe de Estado lamentó que grupos de la oposición desprestigien la imagen del país y confundan un tema deportivo con asuntos políticos.