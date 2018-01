Romero: Fue un paro significativo y pacífico pero con tinte político



13/01/2018 - 08:45:12

El Deber.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue claro al indicar que el paro convocado por el Comité Cívico en Santa Cruz y que se desarrolló en varias regiones del departamento, "fue significativo" aunque con varios componentes".



Romero explicó que esta movilización se la analizar como una demostración espontánea de la gente para expresarse y otra que tiene afanes políticos de la oposición y de las plataformas ciudadanas.



La autoridad cree que el hecho de convocar a la movilización en contra del Código Penal, "de alguna manera ha tocado fibras muy sensibles en la sociedad cruceña que abrigan el racismo. Se han creado muchos fantasmas en torno al código, hay un desconocimiento de la clase media en torno a él, la gente está confundida", dijo.



Destacó que la masiva participación tuvo un buen cimiento en las redes sociales ya que la gente se autoconvocó a través de ellas y que no se debe a un liderazgo neto de la Gobernación o del Comité y que hubieron plataformas ciudadanas que de alguna manera hacen que esta manifestación tienda a electoralizarse tocando el tema de la repostulación de Evo Morales.



"Fue una jornada fundamentalmente pacífica, la Policía ha realizado un patrullaje preventivo, las instrucciones era que se deje desarrollar la movilización en los términos que fueron convocadas. Reconocemos que el discurso del presidente del comité cívico (Fernando Cuéllar) no han sido de confrontación", acotó.



Perjuicios



Romero enfatizó que el paro cívico dejará grandes perjuicios económicos para el departamento ya que "la medida es muy dura, pero también se debe tener en cuenta que es una expresión válida, demócratica, aunque tiene un tinte de manifestación política, el Codigo Penal es un pretexto, un paraguas".



Gobierno reitera disposición al diálogo



La autoridad aclaró que el Gobierno respeta las observaciones que diferentes sectores han realizado al Código Penal y considera que deben continuar con los trabajos de análisis en torno a la norma, pero pidió no politizar el tema.



"Las puertas del dialogo están abiertas, es una postura del Gobierno, se hizo con los médicos se espera con el transporte, con las organizaciones religiosas se pueda desarrollar un dialogo la próxima semana en el ámbito del senado nacional", concluyó Romero.