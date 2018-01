García llama a las bases del MAS a salir a las calles para defender el proceso y derrotar a la derecha



13/01/2018 - 08:41:54

La Razón.- En medio de una seguidilla de protestas en contra del Código Penal y por el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, el vicepresidente Álvaro García llamó este viernes a las bases del oficialismo a salir a las calles para enfrentar a la derecha y, así, defender el denominado proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales.



El mandatario hizo esa convocatoria este viernes durante la inauguración del XII Congreso Ordinario de la Federación Sindical de Mujeres Carrasco Tropical en Cochabamba en el que repasó una serie de “mentiras” de la oposición sobre el nuevo Código de Sistema Penal que, aseguró, desinforman a la población.



La polémica norma ha generado rechazo y pedidos de abrogación en varios sectores y regiones del país, uno de ellos Santa Cruz que este viernes cumple un paro cívico. Además, García, apoyado en un video y mensajes de redes sociales, detalló una serie de insultos que apuntan a Morales y que dijo reflejan el ataque de la derecha contra el proceso.



“Si antes hemos peleado para enfrentar a los gringos, para enfrentar a la represión, para enfrentar la deportaciones, para enfrentar a la dictadura, para nacionalizar, ahora hay que movilizarnos, unirnos para defender las conquistas del pueblo contra estas bandas racistas y fascistas”, señaló.



“El fascismo y el racismo quieren otra vez levantar cabeza y la única forma de derrotarlo es mantenernos unidos, movilizándonos. Ya lo hemos hecho una vez (…) un millón de personas hemos marchado en diciembre, pero si tenemos que volver a marchar un millón o dos millones nuevamente para defender el proceso, hay que hacerlo porque a la derecha se la derrota en las calles con la movilización, con la organización”, añadió.



El Vicepresidente puntualizó que las movilizaciones que este viernes afectan además de Santa Cruz a Oruro, las huelga de asambleístas regionales y nacionales de Cochabamba y La Paz , respectivamente, se alejaron de las reivindicaciones sectoriales para aterrizar en un escenario estrictamente político que busca afectar la administración de Morales.



“Es otra vez (hora) de remangarse para volver a caminar volver a marchar, a movilizarnos, le decimos a la derecha, no va a pasar porque el pueblo movilizado es el gran constructor de este proceso y va ser el pueblo en las urnas, en las calles el que nuevamente va a derrotar a estos racista y fascistas que no nos representan a Bolivia, representan la antipatria”.



Ya no es el Código Penal, aseguró, y explicó que “ése es un pretexto” para “atacar” al gobierno de un presidente indígena con el único fin de que sus opositores retornen al poder, “engorden” sus riquezas y las saquen al extranjero como sucedía antes, apuntó y les pidió a los asistentes al acto reflexionar sobre esos aspectos.



“He venido a decirles la verdad de lo que hablan la derecha para otra vez estar alertas, otra vez estar en emergencia, el pueblo solamente luchando avanza, cuando descansamos la derecha otra vez quiere levantarse”, insistió.