Estudiantes que ganaron cupo en sorteo no requieren inscripción

13/01/2018 - 08:41:27

Opinión.- Los estudiantes que ganaron cupos en los primeros cursos de las unidades educativas a través de los sorteos ya no necesitan inscribirse y deben acudir directamente el primer día de clases, según informó el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, Iván Villa.



Las inscripciones comienzan el 15 de enero en todo el país.



En diciembre de 2017, se realizó el sorteo de más de 6.600 plazas en 59 unidades educativas de alta demanda del departamento para estudiantes que este año cursarán el nivel inicial, primero de primaria y primero de secundaria.



La autoridad departamental de Educación manifestó que estos estudiantes ya presentaron la documentación respectiva.



“Esta inscripción se realizará de manera automática, y la tiene que realizar el director o docentes de la unidad educativa (...). Todos quienes han sido favorecidos con este sorteo van a pasar clases directamente. La inscripción es automática”.



Sin embargo, estarán sujetos a observación durante la primera semana de clases. Las labores educativas inician el 5 de febrero.



“En caso de que no asistan, se va a esperar una semana de iniciadas las clases. Si no asisten, se podrá disponer esos espacios para otros estudiantes que quieran inscribirse en la unidad educativa”.



Quienes no se hayan beneficiado del sorteo podrán inscribirse, el 18 y 19 de enero, en los colegios que tengan espacio.



En el caso de los estudiantes que son antiguos, tampoco es necesaria una nueva inscripción.



“No se va a dejar a ninguno sin inscribirse en alguna unidad educativa. Todos tienen derecho a al educación”.



Villa garantizó que, si se dan inconvenientes, intervendrán en la solución los directores de los colegios, los distritales y hasta la misma DDE.



Aunque dudó de que exista algún problema por filas en los colegios que no son de alta demanda, agregó que una salida ante posibles problemas será el sorteo de cupos.







CRONOGRAMA Según las Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar del Subsistema de Educación Regular, la inscripción de estudiantes nuevos de los primeros años (de inicial, primaria y secundaria) que no realizaron preinscripción se realizará los días 15, 16 y 17 de enero.



La inscripción de estudiantes que cambien de colegio se realizará los días 18 y 19 de enero.