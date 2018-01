Chile pide a Evo cuidar la lengua sobre el Papa



13/01/2018 - 08:30:10

Correo del Sur.- Chile le pidió ayer al presidente Evo Morales que “cuide la lengua”, porque es falso que el papa Francisco vaya a intentar buscar una solución al diferendo marítimo entre ambos países, durante su visita al país austral desde este lunes.



“El señor Morales que cuide la lengua, porque él se desprestigia, como ocurrió ahora (…) habló (antes) que iba a hablar del mar en el Vaticano, salió (de su reunión en diciembre) y no pudo decir nada”, manifestó el embajador de Chile ante el Vaticano, Mariano Fernández.



Realizó esas declaraciones al ser consultado sobre los dichos de Morales el jueves, cuando aseguró que el Santo Padre tiene un compromiso con Bolivia para buscar un acuerdo con Chile y lograr una solución al litigio marítimo.



Fernández descartó que el tema del mar para Bolivia esté en la carpeta de Francisco. “Estos temas no están en carpeta”, enfatizó.



Mientras tanto, el diputado chileno Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de su Parlamento, hizo ayer un llamado al Gobierno para que pida al Vaticano que desmienta o confirme lo declarado por Morales.



“Es necesario saber si es efectivo que su Santidad, quien a la vez es Jefe del Estado Vaticano, ha tomado verdaderamente este compromiso que significaría una intromisión en los asuntos bilaterales entre Chile y Bolivia, y en donde hay un tratado firmado y ratificado por ambas partes desde 1904”, señaló Tarud, quien ya el jueves reaccionó ante los dichos del Presidente.



El parlamentario recordó que “en dicho tratado se zanjó de forma definitiva y permanente los derechos y deberes de ambos países y la delimitación territorial, como asimismo todas las facilidades que Chile le ha conferido a Bolivia por 112 años. Facilidades que ni siquiera los exportadores e importadores chilenos tienen, y en consecuencia Bolivia ha tenido un permanente acceso al mar por puertos chilenos el que incluso se ha ampliado”.



INTERPRETACIÓN DE BIÓGRAFO



Por su parte, el periodista británico Austen Ivereigh, uno de los biógrafos más destacados del Pontífice, quien publicó "El gran reformador. Francisco, retrato de un Papa radical" (2014), dijo desconocer si el Sumo Pontífice vaya a referirse al litigio marítimo en su estancia en Chile.



“No sé si va a hacer una declaración o no. Lo que sé es que lo que dijo en Bolivia (en 2015) no fue más que estas cuestiones tienen que ser negociadas”, sostuvo, al agregar que es un requisito de la fraternidad latinoamericana que se busquen soluciones a los desacuerdos a través de la negociación y no del conflicto.



Según su apreciación, el Gobierno boliviano trató “de sacar cierto provecho de eso”, diciendo que el Papa busca que Chile acceda a abrir unas negociaciones formales sobre el tema.



“Pero yo creo que nunca dijo eso. No sé si el Papa buscará un momento de aclararlo. El principio está claro: donde hay desacuerdo, donde hay reclamaciones históricas tienen que ser resueltas mediante la negociación y el diálogo. De pronunciarse sobre este tema será para reforzar ese mensaje”, concluyó.



SEXTA VEZ EN LATINOAMÉRICA



Apenas cuatro meses después de convertirse en el papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano de la historia, emprendió en julio de 2013 un viaje que lo llevó precisamente a su continente natal.



Francisco visitó aquella vez Brasil y después viajó en una misma gira a Ecuador, Bolivia y Paraguay. El tercer viaje a la región lo hizo a Cuba, le siguió México y el año pasado Colombia.



El 15 de enero próximo aterrizará por sexta vez en América Latina, para cumplir una visita a Chile y Perú.



En 2013, en Brasil, asistió a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. En Ecuador, Bolivia y Paraguay, entre el 5 y 12 de julio de 2015, lo que más se recuerda de su visita es que Francisco pidió perdón a los pueblos indígenas por el papel de la Iglesia Católica en la conquista. "Pido humildemente perdón no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios (...) Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios", dijo en Bolivia.



En Cuba, en 2015, abogó por la libertad religiosa y habló de "caminos de libertad y reconciliación" para el pueblo cubano.



Antes de iniciar su visita a México (12 al 18 febrero de 2016), Francisco hizo una breve escala en La Habana para tener un histórico encuentro con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, con quien hizo un llamado a la unidad de sus iglesias. Ya en México, se pronunció en contra de la exclusión y a favor del compromiso solidario, hizo un llamado a la Iglesia para combatir el narcotráfico y llamó a "abrir los ojos" frente a la injusticia de una sociedad "de pocos y para pocos".



Finalmente, el año pasado, en Colombia, beatificó a dos sacerdotes colombianos y encabezó un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional de un país que durante décadas sufrió un conflicto armado.