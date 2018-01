Martínez: ¿Temor a qué? Yo no tengo temor a nadie

13/01/2018 - 08:26:53

Página Siete.- “¿Temor a qué? Yo no tengo temor a nadie… Yo no soy cobarde”. Con esa firmeza respondió ayer el piloto Leonardo Martínez, quien, de frente y sobre la rampa de bienvenida a los competidores del Rally Dakar, pidió al presidente Evo Morales que respete la Constitución y el resultado del 21 de febrero de 2016, cuando el 51,3% dijo “No” a la reelección.





Esa acción provocó una ola de elogios en las redes sociales. Héroe, valiente, digno, fueron alguno calificativos que dieron al piloto y empresario cruceño. Al tiempo mismo, circularon mensajes y fotografías con el afán de desacreditar a Martínez ante el público.





En una de las fotografías que circuló en redes sociales se observa a Martínez junto a Gary Prado, abogado de acusados del denominado caso terrorismo.



Es frente a esa situación que en entrevista con radio Compañera, el competidor del Rally Dakar, manifestó: “Yo no tengo temor a nadie, ¿qué va a pasar?”, y agregó que los bolivianos “tenemos” que ser valientes. “Yo tengo hijos y nietos, y no quisiera que luego tengan que irse de Bolivia por lo que pueda venir”, afirmó.





El presidente Morales restó importancia al pedido de Martínez. “No podemos confundir una cuestión deportiva con una cuestión política, el deporte nos integra, el deporte nos une y esperamos que desde mañana nuevamente el pueblo movilizado (salga a) apoyar y a respaldar (al Dakar) porque ese es el verdadero pueblo boliviano”, dijo Morales, reportó la ANF.



En tanto que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, menospreció las declaraciones del piloto boliviano al manifestar: “Nos importaría lo que diga Wálter Nosiglia o Chavo Salvatierra, que son los mejores”.





En ese marco, Martínez afirmó que “el Presidente con todo el poder que tiene, puede tomar represalias contra mi empresa, mi familia, pero yo no soy cobarde”; y agregó que por el momento está concentrado en concluir la competencia en una buena posición, la cual levante en alto el nombre de Bolivia.





Martínez, propietario de una importadora, comercializadora de productos automotrices de motorizados de alto tonelaje, desde hace 20 años, fue proclamado campeón en el Rally Dakar 2016, con la obtención del primer puesto en la categoría cuadriciclos división 4x4.





Martínez ratificó que sus declaraciones no son políticas y agregó que “cuando un Presidente comienza a hablar cosas que son falsas, más hay que pedirle que respete la Constitución”.





Dirigentes cruceños informaron que el piloto no fue dirigente de ninguna entidad ni funcionario público.





Críticas y respaldo al empresario cruceño



Reproche El ministro de la Presidencia, René Martínez, también cuestionó la intervención del corredor y dijo que usó el deporte para hacer política. “Criticamos la instrumentalización política que algunos hacen de esta fiesta deportiva mundial. Mal por Leonardo Martínez”, escribió en Twitter.

Apoyo Para el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, la valentía del piloto y empresario cruceño, Leo Martínez, tendrá un costo, así como le cuesta a todos “los que no nos hemos callado , que ahora tenemos juicios en cantidad, revisión de impuestos y amenazas”.