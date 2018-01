Plataformas se movilizaron en Trinidad y buscan un paro cívico



13/01/2018 - 08:23:06

El Deber.- Sectores de la población trinitaria se unieron en una multitudinaria marcha que concentró a más de 2.000 personas, según el presidente de la agrupación ciudadana Construyendo Futuro, Mauricio Guiteras, para manifestar el rechazo expuesto en otras zonas del país respecto al Código Penal y en defensa de los resultados del 21F.



Guiteras señaló que después de la concentración de hoy se movilizarán en los próximos días frente al Comité Cívico del Beni para exigir que se llame a un paro cívico. “No es posible que el gobierno moral de nuestros departamento no esté de acuerdo con la posición de la población”, lamentó.



El presidente de la plataforma Unidos Somos Bolivia, Harold Torrico, también señaló que no bajarán los brazos con sus movilizaciones y adelantó que se está preparando un evento para el 21 de febrero donde harán oír sus voces, a tiempo de mostrar su entusiasmo ya que “desde hace meses no se veía a tanta gente movilizada, cerca de ocho cuadras estaban repletas de personas de todas las edades y sectores de la población”.



En las protestas también participaron plataformas como Juventud Activa, Me Comprometo, KM 0, G-21 y Jóvenes por un Cambio (todas ellas reunidas en un solo organismo denominado Resistencia Democrática, RED), así como el Colegio Médico del Beni, dirigentes indígenas e iglesias evangélicas.