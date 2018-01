Periodistas decidirán propuesta Legislativa



13/01/2018 - 08:21:52

El Diario.- Los representantes de las asociaciones y federaciones de periodistas de Bolivia se reunirán en Cochabamba entre el 25 y 26 de enero en un congreso donde analizarán y definirán si aceptan o no la propuesta del Órgano Legislativo sobre la “ley interpretativa” para garantizar el respeto a la Ley de Imprenta en el Código del Sistema Penal informó a EL DIARIO, Pedro Glasinovic, presidente, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).



“Vamos analizar en un Congreso y este definirá qué actitud tomamos, será una decisión soberana que tendremos en Cochabamba el 25 y 26 de enero, asistirán periodistas y trabajadores de la prensa. Estarán las diez asociaciones, doce federaciones y un sindicato de la Federación, es decir, vamos a ir todos”, informó Glasinovic.



Ante las observaciones que surgieron de los entendidos en materia legal sobre los artículos 309, 310 y311 que se refieren a la calumnia, injuria y difamación, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) realizó un comunicado el pasado viernes (5) alertando sobre la penalización del trabajo, tanto de periodistas como de los medios de comunicación del país.



El hecho mereció un encuentro entre Asamblea Legislativa y representantes del gremio de la prensa, excepto la ANP, oportunidad en que se había hecho conocer a las autoridades las observaciones de los artículos 309, 310 y 311 y los legisladores expusieron toda la información y alcance de dichos artículos.



En ese marco, los legisladores propusieron trabajar en una “ley interpretativa” para salvaguardar la Ley de Imprenta y proteger el trabajo de los periodistas cuyos representantes se comprometieron a enviar una respuesta si aceptaban o rechazaban dicha propuesta.



Cabe recordar que el año pasado, cuando el Código del Sistema Penal aún estaba en su fase de aprobación en el Legislativo, el periodista Gonzalo Rivera, de Radio Líder, le preguntó al dirigente de la APLP, Nelson Martínez, el porqué de la postura pasiva de la entidad de los periodistas frente al peligro de la Ley de Imprenta, el representante afirmó que el tema merecía ser evaluado por todo el gremio de la prensa.



EXCLUSIÓN



En ese marco, la ANP expresó días atrás su extrañeza del porqué no fue convocada para tratar dichos artículos, dado que el año pasado, la entidad puso en alerta a la sociedad sobre la intención del Legislativo de vulnerar la Ley de Imprenta y la CPE con dichos artículos del Código del Sistema Penal.



Sobre este aspecto, Glasinovic aclaró que ese tema era un asunto que se debían consultar a los presidentes de la Asamblea Legislativa porque ellos invitaron a la reunión, además que el tema del análisis sobre la propuesta de Ley Interpretativa partía de los periodistas y trabajadores de la prensa y no desde los dueños de los medios.



Asimismo, hizo hincapié en que como organizaciones que agremia a la prensa en ningún momento se aceptó la propuesta de los presidentes del Legislativo.



“Son falsas esas informaciones que la ANPB haya firmado algún acuerdo con el Gobierno, no hemos hecho nada de eso porque fuimos a escuchar los argumentos de los legisladores sobre los artículos (309, 310 y 311) que estamos observando, ellos han propuesto la Ley interpretativa y todo quedó ahí”, explicó a EL DIARIO Glasinovic.



Por lo tanto, solo se debe esperar la cita de las entidades que agrupan a los periodistas y que se llevará a cabo el 25 y 26 de enero, tal cual informó el presidente del ANPB.



ANP



En tanto, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) reiteró su exigencia al Gobierno para que abrogue la Ley 1005 del Código del Sistema Penal y denunció que fue excluida y marginada del diálogo convocado por los presidentes de las cámaras legislativas donde solo participaron tres gremios que aglutinan a la prensa de Bolivia.



“La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia lamenta profundamente el intento de resolver un tema sobre derechos y libertades que atañe a toda la sociedad boliviana de manera unilateral, parcial, sectaria y discriminatoria”, dice el comunicado.



Asimismo, la entidad destaca que hasta el 10 de octubre, fue la única organización que presentó observaciones al contenido de la Ley y fue cuando se respetó su representación “pero en el momento en que reclamamos el reconocimiento a la Ley de Imprenta en el texto del Código Penal quedamos sin el respaldo esperado de dirigentes de organizaciones periodísticas que ahora dicen defender la Ley de Imprenta y las libertades de prensa y de expresión”.