FANCESA: El Gobernador se estrella contra Rivero y Concretec



13/01/2018 - 07:54:34

El Gobernador reveló ayer el despido de más de 500 empleados en CONCRETEC, cuyo titular Wálter Uribe después aclaró que sólo fue de 120 trabajadores que era "mano de obra ociosa".



El gobernador Esteban Urquizu volvió a arremeter contra FANCESA, un día después de la ratificación del rector Eduardo Rivero en la Presidencia de la cementera, al que incluso tildó de mentiroso por minimizar la crisis de la subsidiaria CONCRETEC. Rivero eludió la polémica.



A la primera autoridad departamental le molestó que el Rector haya “sacado cara” por CONCRETEC, sabiendo que fue mal administrada, según sus palabras. “Él personalmente me confesó en una reunión interna y públicamente también les dijo (a ustedes) que no tiene ningún problema con CONCRETEC”, expresó.



Asimismo, reveló el supuesto despido de más de 500 funcionarios de la subsidiaria y lo atribuyó al presidente de CONCRETEC y director por la Alcaldía Wálter Uribe.



Mencionó que CONCRETEC adeuda más de Bs 100 millones a FANCESA y arrastra una pérdida de más de Bs 30 millones.



Urquizu aclaró que no está resentido al no haber logrado la Presidencia de FANCESA, sino por la “mala administración” de Rivero. “Tiene que ser más señor y no mentir al pueblo. ¿Así estudiarán en la Universidad, así estudiarán para ser profesionales, para mentir?”, cuestionó.



EL RECTOR



Rivero se limitó a señalar que tras haber sido ratificado seguirá trabajando por la fábrica. “El compromiso no sólo debe ser de la Presidencia, sino también de los directores, de los gerentes y los trabajadores”, instó.



Anunció que seguirá manejando la empresa de manera “equilibrada”, aunque reconoció que eso no es fácil.



En cuanto a CONCRETEC, dijo que tras los ajustes realizados se está empezando a lograr “flujos de ingreso” para que la empresa salga de su delicada situación.



“Sólo el trabajo conjunto que estamos haciendo con los directores va a permitir que pueda relanzarse CONCRETEC y volver a ser una de las empresas más importantes del rubro en el país”, remarcó.



Admitió que la subsidiaria necesita un flujo de ingresos, por lo que los gerentes de área están en La Paz gestionando el pago de una deuda de alrededor de Bs 35 millones que tiene la Alcaldía cruceña de Warnes.



“Eso se va a consolidar hasta la siguiente semana, Warnes está pagando a CONCRETEC y eso permite tener un flujo económico”, subrayó.



LA ALCALDÍA



El jueves, el representante de la Gobernación en FANCESA, Valerio Llanos, endilgó parte de la crisis de CONCRETEC a al Gobierno Municipal.



“Ante la afirmación de Valerio Llanos en el sentido de que CONCRETEC estaba a cargo de la Alcaldía y por tanto no está bien, eso es una falacia, CONCRETEC se maneja por un directorio al igual que FANCESA y en el directorio están las representantes de las tres copropietarias”, refutó Wálter Uribe.



Agregó que la Gobernación no puede aseverar que no maneja la empresa, “ellos han participado activa y decididamente en las decisiones del directorio y el Presidente no toma ninguna decisión al margen del directorio, prácticamente el Presidente sólo dirige las sesiones del directorio, eso es importante aclarar”, aseveró.



Sobre la ratificación de Rivero como presidente de FANCESA, Uribe dijo que no fue “un apoyo directo ni fácil”. “Habida cuenta que no se pudo lograr la coordinación de las copropietarias para llegar a un consenso no quedó otra opción que siga manejando el actual presidente en tanto se genere todavía un espacio de coordinación”, indicó.



El jueves, Rivero fue ratificado gracias al voto de Uribe, pese a que la Alcaldía también intentó llegar a la Presidencia a través de Rodolfo Salinas. Por la Gobernación fue Zacarías Herrera.



Sin embargo, Uribe admitió que comparte “parcialmente” las observaciones que tiene la Gobernación a la conducción de Rivero. “Comparto parcialmente (esa posición) posiblemente por el espacio de tiempo disponible que le dedica (el rector), que tiene que dirigir una institución importante como es la Universidad y posiblemente hay reducido espacio para programar y coordinar reuniones de directorio en FANCESA”, sostuvo.



De todos modos se espera que ahora Rivero le dedique más tiempo a FANCESA, lo que parece difícil considerando su rol de rector, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia (CEUB), presidente del Club Universitario y del Seguro Universitario de Salud.