Iglesia Católica: Serio retroceso en libertades democráticas



13/01/2018 - 07:39:31

El Diario.- La violenta represión y brutal golpiza propinada por efectivos policiales a estudiantes universitarios, durante las manifestaciones de rechazo a la Sentencia Constitucional que viabiliza la repostulación presidencial de Evo Morales y al Código del Sistema Penal (CSP), fueron sevenramente cuestionadas por la Iglesia Católica, que califica la situación de “preocupante retroceso de las libertades democráticas”.



CONFERENCIA EPISCOPAL



Mediante comunicado emitido ayer, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) señaló que el allanamiento sufrido ayer, para detener y golpear a los estudiantes, es “hecho más grave aún por tratarse de instalaciones de un lugar sagrado y protegido como patrimonio cultural y religioso”.



“Tampoco el hecho de ser anfitriones de un evento como el Dakar justifica la represión. De acuerdo con el marco constitucional vigente, el pueblo tiene derecho a manifestar su protesta y ser escuchado y las leyes del Estado tienen que ser consensuadas para poder ser, también, acatadas”, señala el pronunciamiento de la Iglesia Católica.



En este sentido, la Iglesia Universal expresó su llamado a las autoridades nacionales a “escuchar con respeto el pedido del pueblo y actuar con racionalidad, así como no responder a esos masivos pedidos con violencia”.



En igual medida, pidió a los colectivos sociales que su rechazo a la Sentencia Constitucional 0084/2017, que viabiliza la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones generales de 2019 y el Código Penal sea en forma pacífica y respetuosa, “con la confianza de que la verdad acabará triunfando”.



ESPIRAL DE VIOLENCIA



Por su parte, el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, advirtió ayer que el país está ingresando a una espiral de violencia, donde los conflictos van creciendo. La sociedad civil va tomando mayor conciencia de sus derechos, por aspectos que pueden llevar a enfrentamientos entre ciertas instituciones gubernamentales y civiles.



En este sentido, Juárez señaló que lo importante es que el país vive en democracia, “que se respeten las leyes que se generan en democracia, la misma Constitución Política del Estado y las decisiones que toma el pueblo de manera soberana”, según refiere un informe emitido por la cadena Erbol.



EXHORTACIÓN AL DIÁLOGO



Monseñor exhortó al Gobierno a generar un diálogo sobre el Código Penal porque, tomando en cuenta que “leyes no consensuadas, son leyes contestadas”, obliga a hacer los arreglos que debieron hacerse al comienzo.



En este sentido, Juárez expresó la necesidad de dialogar, de poner los mayores esfuerzos para decir no a la violación de los derechos fundamentales de todas personas, escuchar a las voces que piden respetar el referendo del 21 de febrero de 2016.