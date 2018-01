Sectores analizan declarar paro indefinido contra el Código Penal



13/01/2018 - 07:33:26

El País.- Las instituciones, trabajadores asalariados, obreros y sectores sociales del departamento de Tarija, tras una semana de movilizaciones y protestas en la capital contra el nuevo Código Penal, evalúan iniciar un paro indefinido desde la próxima semana en toda la región hasta que el Gobierno Nacional abrogue todo el documento del Código.



Esta determinación la dio a conocer el secretario ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril de Tarija, Damián Castillo, quien manifestó que para el próximo martes 16 de enero está previsto un ampliado nacional del sector en Cochabamba, con la finalidad evaluar las movilizaciones y decretar el paro indefinido en todo el país.

El dirigente manifestó que su sector junto a las otras modalidades de transporte en la región luego de una semana de movilizaciones, determinaron mantener el estado de emergencia en contra del Código Penal y exigir la abrogación total del documento al Gobierno Nacional.

Similar postura expresó la ejecutiva del magisterio urbano del departamento de Tarija, Teresa López, quien manifestó que la próxima semana este sector se reunirá en una asamblea nacional, para exigir al Gobierno Nacional la abrogación de todo el Código Penal, caso contario no iniciarán las labores escolares previstas para el 5 de febrero.

López manifestó que los profesores a nivel nacional, están en contra de los artículos 293 y 294 del nuevo Código Penal porque se refieren a las protestas, además de la Resolución 01/2018 debido a que el Gobierno Nacional no consensuó el tema con el sector.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Walter Aguilera, luego de la multitudinaria marcha este viernes 12 de enero, señaló que el movimiento obrero determinó continuar con las movilizaciones la próxima hasta que el Gobierno Nacional atienda su pliego petitorio.

El dirigente recordó que la COD solicita al Gobierno solo la derogación de los artículos 293 y 294 del nuevo Código Penal que afectan al sector laboral y ha subrayado que la marcha es “una lucha del sindicalismo tarijeño y no así de partidos políticos”.

La Federación de los Fabriles en el departamento de Tarija, también decidió movilizarse de manera indefinida desde la próxima semana, previa coordinación con otros sectores de la capital y las provincias, manifestó el dirigente de este sector, Jhonny Quispe.

Los trabajadores en salud del departamento, mantienen un paro movilizado indefinido exigiendo al Gobierno la abrogación del nuevo Código Penal, informó el viernes la dirigente de ese sector, Isidra Gareca.

“Nosotros en ampliado dijimos que queremos la abrogación total del Código Penal, no solamente de ciertos artículos, hemos convocado a las autoridades nacionales dándoles un plazo de 48 horas para que ellos nos puedan recibir, sin embargo no nos convocaron y nuestra lucha sigue en pie”, dijo a los periodistas.

Ayer ciudad de Tarija volvió a colapsar con el servicio de transporte público y privado por la multitudinaria marcha que protagonizaron diferentes sectores a convocatoria de la COD.

A la movilización también se sumaron los trabajadores instituciones y el transporte pesado en la ciudad de Bermejo y Yacuiba, con el cierre de los puentes internacionales con la república Argentina por unas horas, informó el dirigente Juan Carlos Borda.



Romero resta protestas y asegura que fracasaron



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, minimizó las movilizaciones contra el Código Penal que se registraron en varios departamentos del país el viernes y aseguró que la Central Obrera Boliviana (COB) fracasó en la jornada de paro movilizado que cumple.

Aseguró que en La Paz, Tarija y Chuquisaca las actividades estaban funcionando al 80 por ciento, en Santa Cruz, Potosí y Cochabamba al 70 por ciento, mientras que en Oruro, Pando y Beni un 100 por ciento.