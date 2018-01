Movilizaciones por el respeto al 21F escalan en las regiones



13/01/2018 - 06:30:03

Página Siete.- El conflicto por el 21F escala en regiones. Ayer en Santa Cruz, Potosí, Tarija y Oruro se registraron movilizaciones en contra del nuevo Código Penal. En ellas, los manifestantes pidieron respeto por la democracia y por el “No” del referendo del 21 de febrero de 2016.





En Santa Cruz se llevó adelante un paro cívico, que fue declarado como “contundente” por las autoridades regionales. Esa movilización se llevó adelante por el respeto al 21F y en rechazo al nuevo Código Penal. Los cívicos decidieron, entre otras medidas, movilizaciones cívicas pacíficas contra “los abusos” del Gobierno.





También en Potosí se llevó adelante un paro de actividades. El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, calificó a la medida como “contundente”. “El paro continúa hasta lograr la anulación del nuevo sistema del Código Penal”, dijo.





El dirigente también manifestó que su sector defenderá el “No” de la consulta de febrero de 2016.



“Hemos indicado que vamos a hacer respetar el resultado del 21F”, afirmó.



La Central Obrera Departamental de Potosí se sumó a la movilización de ayer. “Estamos en paro durante 48 horas y miles de potosinos le pedimos al Gobierno que escuche lo que piden las organizaciones sociales y el pueblo”, dijo uno de los dirigentes.





Otro sector que se sumó a las movilizaciones contra el nuevo Código Penal en ese departamento es la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, entidad que, a través de un voto resolutivo, decidió el “rechazo absoluto” a la norma.





Ese sector demanda la abrogación inmediata del código. También se declaró en estado de emergencia “hasta lograr la abrogación de esta ley maldita”.





En Tarija, el magisterio urbano puso en duda el inicio de clases, puesto que ese sector rechaza el Código Penal. Anunciaron, además, que de ser necesario llevarán adelante marchas, bloqueos y una huelga indefinida.





“Eso seguro va a ser la determinación del magisterio a nivel nacional. Nosotros, la próxima semana, vamos a estar en una conferencia y en caso de que estos artículos no se abroguen”, dijo una dirigente. “Exigimos que se abrogue este código nefasto”, manifestó otro.





Ayer, el Comité Cívico Juvenil departamental de Tarija (CCJT) lideró una marcha en esa ciudad. “No más dictadura”, “Después de tantos años el pueblo volvió a las calles”, fueron algunas frases que se escucharon en la movilización.





Paula Jerez, integrante del directorio del CCJT, dijo “que piden que el voto del pueblo sea escuchado”, dado que ya se tomó una decisión el 21F. “Lamentablemente, sí el Gobierno no nos quiere escuchar por las buenas, vamos a ir hasta las últimas instancias”, manifestó la dirigente.





También se registró una movilización en la ciudad tarijeña de Yacuiba.



En Cochabamba, la Confederación Nacional de Artesanos Peluqueros y Barberos de Bolivia se pronunció para que se abrogue el nuevo Código Penal. Germán Pérez, ejecutivo del organismo, anunció que desde el lunes comenzarán a movilizarse.





En Oruro, transportistas marcharon y bloquearon las principales calles de esa capital, en demanda de la abrogación del nuevo Código Penal. “Nosotros vamos seguir con nuestras medidas para que esta ley pueda ser abrogada en su totalidad y no podamos ser afectados entre los bolivianos”, expresó Germán Delgado, transportista. Anoche, las autoridades del Gobierno informaron que la Policía desbloqueó los tramos Oruro-La Paz y Oruro-Cochabamba.



Movilizaciones



Conade El Comité Cívico Potosinista decidió unirse al restituido Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), entidad que demanda la abrogación del Código Penal; y anunció, además, la defensa de la democracia y del 21F.

Paro cruceño En Santa Cruz se llevó adelante ayer un paro de actividades “contundente”, en el que participaron distintos sectores sociales, desde colegios de profesionales hasta comparsas.