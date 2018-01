Ganaderos del Beni protestan contra artículos del Código del Sistema Penal



12/01/2018 - 17:38:12

Trinidad, (ABI).- El presidente en ejercicio de la Federación de Ganaderos del Beni, Juan Carlos Abularach, informó el viernes que ese sector protagonizó una marcha de protesta contra dos artículos del nuevo Código del Sistema Penal, porque atentan contra ese rubro.



"Es el sentir de los ganaderos preocupados por la vulneración de nuestros derechos, nos referimos a los artículos 231 y 101 de dicho código", dijo a los periodistas.



El artículo 101, referido al daño ambiental, establece que la persona que cause daño ambiental irreversible o irreparable y sin posibilidad de restitución será sancionada con prisión de cinco a 10 años y multa.



Mientras que el artículo 231, referido al abigeato (robo de ganado), establece que la persona que se apodere o apropie indebidamente de dos o más cabezas de ganado será sancionada con reparación económica; ante incumplimiento de la sanción impuesta, la jueza o juez impondrá prisión de dos a cuatro años de cumplimiento efectivo.



Con relación al delito de abigeato, lamentó que no se haya cumplido lo acordado con el Gobierno nacional de incrementar la pena corporal, con la obligación del resarcimiento del daño ocasionado.



Abularach informó, asimismo, que los artículos 17, 32, 167 y otros también vulneran los derechos fundamentales y seguridad jurídica de ese sector, por no tener tipo penal específico.



El artículo 17, refiere la clasificación de las infracciones penales; el artículo 32, está referido a la reparación económica; y el artículo 167, norma el biocidio, y establece que la persona que mate a un animal con ensañamiento o por placer, diversión, entretenimiento o práctica u otros motivos fútiles, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y cumplimiento de instrucciones judiciales.