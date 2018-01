El presidente y el aparato de Gobierno se pronuncian contra el piloto Leonardo Martínez



12/01/2018 - 16:20:55

La Paz, (ABI).- Todo el aparato del Gobierno salió hoy a pronunciarse en contra del piloto Leonardo Martínez, quien ayer, en un acto del Dakar a su llegada a La Paz, le pidió el presidente Evo Morales que respete la Constitución y el 21F. El acto era transmitido al mundo en directo.



En esta jornada de viernes el jefe de Estado lamentó que grupos de la oposición desprestigien la imagen del país y confundan un tema deportivo con asuntos políticos.



"No podemos confundir una cuestión deportiva con una cuestión política, es una cuestión deportiva. El deporte nos integra, nos une y esperamos que desde mañana nuevamente el pueblo (esté) movilizado para apoyar para respaldar, ese es el verdadero pueblo boliviano", dijo en un acto público.



El ministro de la Presidencia, René Martínez, criticó al piloto boliviano por politizar una actividad deportiva internacional como el Rally Dakar, que llegó el jueves a Bolivia.



"Felicitamos a los miles de bolivianos patriotas que participaron activamente en la recepción del Dakar a nuestro país. Criticamos la instrumentalización política que algunos hacen de esta fiesta deportiva mundial. Mal por Leonardo Martínez", publicó su cuenta de Twitter: @ReneMartinez.



La ministra de Comunicación, Gisela López, denunció que el Comité Cívico de Santa Cruz intenta recuperar espacios de poder, que tenían en la denominada época neoliberal, con el pretexto de rechazar el nuevo Código del Sistema Penal.



"En distintos momentos ellos intentan volver a recuperar esos espacios políticos, esos privilegios de poder, que les permitía consolidar sus negocios (...), la posición que asume el Comité Cívico diciendo que es un paro por el Código, eso es falso, al Comité le importa un comino el Código Penal, lo que sí le interesa es sabotear que el pueblo siga gobernando ellos, quieren que las elites vuelvan a gobernar el país", explicó a la Red Patria Nueva.



Los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente, denunciaron que la oposición promueve una campaña sistemática de mentiras contra el nuevo Código del Sistema Penal.



"Esta es una campaña sistemática de mentiras (...) esto ya no se puede tolerar. Es el colmo de la mentira de esta oposición política partidaria", denunció Montaño en conferencia de prensa.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, restó importancia a las palabras de Leonardo Martínez, porque, según él, no es el mejor.



“Nos importaría lo que diga Wálter Nosiglia o Chavo Salvatierra, que son los mejores”, manifestó y dijo que Martínez antes de hablar, debería primero leer la Constitución Política del Estado (CPE) antes de exigir que se la respete. Las declaraciones lo dio a El Deber Radio.



Leonardo Martínez cobró ayer notoriedad al pedirle al presidente Evo Morales en un acto público y en cadena internacional del Dakar que respete la Constitución y el 21F. Sus declaraciones se viralizaron en cuestión de horas y le dio mucha fuerza a los reclamos de la población que rechaza una repostulación de Morales. Los medios de prensa internacionales se refirieron a la competencia del Dakar con el aditivo de las protestas sociales.