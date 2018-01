Legislativo denuncia campaña de mentiras de la oposición contra el Código del Sistema Penal



12/01/2018 - 15:58:02

La Paz, (ABI).- Los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente, denunciaron el viernes que la oposición promueve una campaña sistemática de mentiras contra el nuevo Código del Sistema Penal.



"Esta es una campaña sistemática de mentiras (...) esto ya no se puede tolerar. Es el colmo de la mentira de esta oposición política partidaria", denunció Montaño en conferencia de prensa.



Explicó que esa campaña de mentiras tiene el objetivo de confundir a la población y remarcó que detrás de esa acción están varios políticos, entre ellos, el alcalde de Cochabamba. José María Leyes.



Precisó que una de las mentiras que circula por las redes sociales es una convocatoria para una marcha en Cochabamba con el pretexto de que el Código no permite el ingreso a las universidades privadas y amenaza con cárcel.



El Presidente de la Cámara de Senadores aclaró que en ningún artículo el Código establece cárcel para los estudiantes que deseen inscribirse en una universidad privada, versión a la que calificó de "falacia".



De igual manera calificó a la versión de penalizaciones contra miembros de las iglesias solo por el simple hecho de congregarse.



"Hablamos de un artículo que sanciona actividades ilícitas y no las actividades reguladas que puedan llevar adelante las iglesias legalmente constituidas", sustentó.



Dijo que esa nueva norma tampoco establece que el Estado quitará bienes y propiedades a las personas, como se intenta hace creer a la población.



"Así circulan estas mentiras en redes sociales, que en algunos casos impulsados de cuentas personales de miembros de la oposición y en otros casos de manera anónima (...) Es una locura lo que le están haciendo creer a la gente, es una barbaridad", subrayó Montaño.