Legislador del MAS dice que Doria Medina solo quiere figurar



12/01/2018 - 15:56:29

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo el viernes que el líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que visitó a los diputados opositores que mantienen una huelga de hambre en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal, sólo quiere "figurar" y pretende desestabilizar al Gobierno.



"La visita de Doria Medina a la huelga instalada por la oposición, es parte de la política, parte de él, de figurar que él es el jefe", afirmó en un contacto con los periodistas.



Insistió en que la intención es mostrar que Doria Medina "es el mandamás" cuando sus partidarios están divididos, en un hecho que dijo demuestra que "ni siquiera a ellos los puede mantener bajo una estructura política, pensamiento o liderazgo".



A su juicio, Doria Mediana continuará haciendo política y buscando desestabilizar al Gobierno.



Por su parte, Doria medina dijo que fue a visitar a los huelguistas para expresar solidaridad.



"He venido a visitarlos para darles mi solidaridad a los parlamentarios que han tomado esta medida que es similar a la que está dando en Santa Cruz y de todas las manifestaciones de protesta que hay en el país, porque todos los bolivianos estamos conscientes que si no nos levantamos ahora y no hacemos que retrocedan con ese Código, si no retroceden con la reelección, nuestros hijos no van a tener país", indicó.



Más de una decena de diputados de oposición instalaron una huelga de hambre en inmediaciones de la Asamblea Legislativa para pedir la abrogación del nuevo Código Penal.