García Linera denuncia campaña de la oposición con mentiras contra nuevo Código Penal



12/01/2018 - 15:53:41

Puerto Villarroel, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera denunció el viernes que políticos de oposición realizan una campaña con mentiras contra el nuevo Código del Sistema Penal y convocó a las organizaciones sociales a unirse para defender el proceso de cambio.



"El problema ya no es el Código, el problema es otro, les hemos dado lo que han querido, primero firmado, lo han rechazado; luego hemos quitado el artículo, igual siguen molestando; el Código es un pretexto (...), la mentira ha comenzado a llegar a la cabeza de la gente, qué está haciendo la derecha, movilizar con mentiras, movilizar con falsedades", dijo en el marco de la inauguración del XII Congreso Ordinario Federación Sindical mujeres Carrasco Tropical.



García Linera señaló que los políticos de oposición utilizan a sectores sociales, como los médicos, para impulsar una campaña de desestabilización contra el Gobierno nacional.



"Hoy nuevamente estamos frente a otro ataque, antes lo encabezaba la oligarquía, los terratenientes, hoy utilizan, manipulan a médicos para enfrentar al pueblo", agregó.



El mandatario señaló que los sectores movilizados en contra del nuevo Código Penal, se han opuesto incluso a artículos que benefician a sus rubros.



Explicó que, por ejemplo, en artículo 205, el nuevo Código Penal establecía sanciones por mala práctica profesional de los médicos, pero con excepción de casos en los que los galenos no cuenten con las condiciones necesarias para atender a un paciente y previo un análisis de especialistas en el área, pero con la derogación de ese artículo los doctores podrán ser juzgados por homicidio culposo.



Detalló que en el caso de los transportistas el artículo 137, referido a los accidentes, establece que en caso de muerte en un accidente un chofer de servicio público puede obtener una pena de dos a cuatro años, y si es conductor de vehículo particular, seis años.



"El artículo te protege como transportista (...), sin embargo algunos hermanos, la Cámara de Transporte, se han ido al bloqueo, le protege, pero igual han ido al bloqueo", exclamó.



A su juicio, esa campaña impulsada por políticos de oposición es racista, porque no aceptan a un Gobierno que tenga como base al campesino, por eso realiza una maniobra política de denigración y agresiones en redes sociales.



García Linera convocó, en ese sentido, a las organizaciones sociales a unirse, para defender el proceso de cambio, encabezado por el presidente Evo Morales.



"Pido que este Congreso reflexione sobre estas cosas, reflexiones sobre esto, cómo están atacando nuevamente al pueblo, a la mayoría de los bolivianos, algunos que se creen sangres azules (...), hay que enfrentar, nos da rabia, pero hay que convertir la rabia en estrategia, hay que convertir la radio en orientación política. La clave mantener nuestra unidad", sostuvo.