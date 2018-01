Morales dice que el Dakar es una fiesta deportiva que integra y vigoriza la imagen de Bolivia



12/01/2018 - 15:48:54

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el viernes que el Rally Dakar, la competencia más dura y exigente del mundo, es una fiesta deportiva que integra a los países sudamericanos y del mundo, que a su paso por el país vigoriza la imagen de la nueva Bolivia.



En un acto público en el que entregó viviendas para los militares en La Paz, el jefe de Estado dijo que es una responsabilidad del Estado promover la imagen del país, tomando en cuenta que Bolivia "está en la mira del mundo".



Por otra parte, lamentó que pequeños grupos intenten desprestigiar esa imagen y confundan un tema deportivo con uno político.



"No podemos confundir una cuestión deportiva con una cuestión política, es una cuestión deportiva, el deporte nos integra, nos une y esperamos que desde mañana nuevamente el pueblo movilizado para apoyar para respaldar eso es el verdadero pueblo boliviano", puntualizó.



El Primer Mandatario acentuó la impresión que tienen los pilotos extranjeros por el recibimiento en Bolivia y dijo que no se cansan de califica a Bolivia como "un pueblo maravilloso".



"Es una fiesta deportiva, el Dakar nos integra no solamente a sudamericanos sino a todo el mundo y quiero decirles hermanos y hermanas la responsabilidad como la misión del Estado Plurinacional siempre será como la imagen a Bolivia mediante esta clase de actividades", complementó.