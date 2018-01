La UMSA denuncia que estudiantes fueron torturados en San Francisco



12/01/2018 - 15:46:32

Página Siete.- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció que los estudiantes que ayer fueron encerrados por la Policía dentro de la iglesia San Francisco fueron torturados, prueba de ello es que uno de ellos tiene dos costillas rotas y los otros tienen evidentes signos de violencia en su cuerpo y rostros.



Albarracín, que fue exdefensor del Pueblo, anunció que denunciará a la Policía ante la Fiscalía por este nuevo atropello en contra de estudiantes de esta casa de estudios superiores. El primero se dio cuando los uniformados ingresaron a la UMSA para detener a estudiantes en una marcha a favor de los médicos que se realizó en diciembre pasado.



“Tenemos un estudiante que tiene dos costillas fracturadas, otro estudiante con el rostro afectado. Los testimonios son tan dolorosos de los estudiantes que hacen referencia a que una vez en el suelo los policías zapatean sobre su cuerpo”, deploró.

Albarracín muestra uno de los ponchillos que usó uno de los estudiantes que fue golpeado por la Policía. Foto: Sara Aliaga / Página Siete



Ayer, tras una masiva movilización en el centro paceño en contra del Código del Sistema Penal y una nueva reelección del presidente Evo Morales, protagonizada por afiliados a la COB, miembros de la UMSA y cocaleros, la Policía procedió a una gasificación que terminó con cinco estudiantes universitarios dentro de las instalaciones de la Iglesia San Francisco.



Videos de periodistas que estuvieron en el lugar muestran cómo los policías se encierran dentro con los estudiantes y evitan que más personas ingresen. Minutos después, los estudiantes salen arrestados por los efectivos, con signos evidentes de violencia y, según denuncian, sin sus pertenencias, que habían sido quitadas por los efectivos policiales.



Albarracín mostró hoy algunos ponchillos que tenían los estudiantes agredidos. En ellos se podía ver rastros de sangre. De acuerdo con un video que está en redes sociales, se ve el lugar donde fueron encerrados los estudiantes. El espacio presenta paredes, gradas y algunos lugares del piso con derrame de sangre.



Para el rector, lo cometido por los policías no es otra cosa que un delito de lesa humanidad. “Los policías, ese grupo, porque no quiero involucrar a toda la institución, ese grupo policial introdujo a nuestros estudiantes a un recinto religioso para torturarlos y no satisfechos con ello después a algunos de ellos lo llevan en condición de detenido a la FELCC”, dijo, a tiempo de señalar que aproximadamente a las 00:00 de hoy los estudiantes fueron liberados de celdas policiales.