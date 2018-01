Así reflejó la prensa internacional el ingreso del Dakar a Bolivia en medio de protestas



12/01/2018 - 15:38:52

El Día.- La nota principal del jueves en el Dakar 2018 no la dio la competición como tal, sino las movilizaciones ciudadanas que se produjeron en medio del ingreso de los competidores a la ciudad de La Paz tras cumplir la sexta etapa de la carrera.



Esto no solo cobró repercusión a nivel nacional, puesto que la noticia traspasó fronteras y fue emitida por medios internacionales que reflejaron las gasificaciones y protestas realizadas en el centro paceño en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal.



“El Rally Dakar llegó a Bolivia en medio de fuertes protestas y manifestaciones tituló el diario argentino. “La Nación” que agregó “La mayor cantidad de vecinos se reunieron en la Plaza Mayor de San Francisco, en el centro de la ciudad. ‘¡No queremos Dakar!’ y "¡Dakar no, médicos sí!" fueron los estribillos elegidos por los manifestantes”.







Del mismo modo, el portal del diario deportivo “El Gráfico” de Chile tituló: “El Dakar fue recibido con bloqueo y protestas en Bolivia: "No queremos Dakar, carajo" y dentro de la nota señaló:



“La marcha tuvo detenido por algunas horas a varios buses con periodistas, gente de la organización e incluso oficiales de la prueba más dura del mundo, mientras la caravana bajaba del alto, saludando a los presentes que esperaban el paso de los competidores. Un clima no muy agradable el que se vive en tierras altiplánicas”.



En esa misma línea, la página digital del diario ecuatoriano “El Comercio” reflejó: “El Dakar ingresa a Bolivia en medio de protestas contra reforma penal”, y cuyo contenido señala que los competidores de la carrera más dura del planeta ingresaron a La Paz en medio de una “intensa agitación social” y el fuerte resguardo policial.



“Universitarios, trabajadores en salud y cocaleros opuestos a Morales realizaron marchas de protesta -en medio de estribillos y estallidos de petardos- en la antesala del arribo de la competición a la ciudad. El gobierno desmontó a contrarreloj una huelga de médicos que duró 47 días y que amenazaba con dejar sin atención a los competidores”, señala el artículo.







El diario “Clarín” de Argentina no se quedó atrás y en su sección deportiva destacó: “Protestas sociales y represión en la llegada del Dakar a La Paz”.



“Ante la llegada inminente de la caravana del Dakar, los policías optaron por reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos, según varios reflejaron a través de las redes sociales. Incluso prometieron volver mañana a las calles para pedir la anulación del nuevo Código Penal”, cita la nota.