Santa Cruz: Instituciones públicas abrieron, pero no hubo gente para atender

12/01/2018 - 15:28:48

El Deber.- Las instituciones públicas dependientes del Estado mantienen sus puertas abiertas, aunque no hay gente que llegue hasta sus instalaciones para realizar los trámites que habitualmente y a diario realizan.



Tanto como el Tribunal Departamental Electoral, el Tribunal Departamental de Justicia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Dirección Departamental de Educación, las oficinas de Entel y la central y las sucursales del Banco Unión, trabajaron con tolerancia de ingreso, aunque con precaución en el transcurso de la mañana.



EL DEBER recorrió estos centros de atención al público para diferentes trámites en días normales y pudo evidenciar que los funcionarios de estas instituciones llegaron a trabajar de forma irregular, pero acatando la disposición del Ministerio del Trabajo que a través de su repartición regional marcaron sus ingresos y se quedaron en sus fuentes laborales avanzando en documentación pendiente o simplemente dejando que el tiempo pase.



Uno de estos funcionarios fue el vocal del Tribunal de Justicia, Hugo Iquise, que en su bicicleta llegó desde su domicilio, en la zona del cuarto anillo, hasta el Palacio de Justicia para despachar los trámites jurídicos pendientes que tienen en sus oficinas.



“No vinieron todos los funcionarios, pero como hay personal en los diferentes juzgados, aunque, obviamente, no hay litigantes”, comentó la autoridad judicial.



El director departamental de Educación, Salomón Morales, también se hizo presente al edificio de la calle La Paz, donde se había programado una conferencia virtual con técnicos de La Paz para explicar detalles de las normativas que regirán las actividades educativas de esta gestión.



“Vinimos a trabajar de manera normal en este día de supuesto paro, pero no hay personas que vengan en busca de sus trámites”, comentó Morales.



En el INRA se observó las puertas abiertas de la institución, pero nadie estaba en el lugar para solicitar algún trámite. En el caso de Entel, el responsable del multicentro de la calle Warnes, Jorge Peñaranda, indicó que en sus instalaciones habían llegado personas para realizar trabajos internos, pero aclaró que no hay atención al público.



El Banco Unión, entidad financiera del Estado, atendió en sus oficinas que están a una cuadra de la plaza principal, donde algunas personas se acercaron para realizar algunas transacciones.



En el caso de las oficinas de la Gobernación y de la Alcaldía, ambas instituciones estaban cerradas y no se observó ningún movimiento en las mismas, ya que la decisión de apoyo fue anunciada antes de la medida cívica.