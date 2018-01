Leonardo Martínez no siente temor tras lo que le dijo ayer a Evo

12/01/2018 - 15:26:05

El Deber.- "¿Temor a qué? Yo no tengo temor a nadie, qué va a pasar", respondió hoy muy seguro el piloto cruceño, Leonardo Martínez, que ayer en el podio del Dakar en La Paz, frente al presidente Evo Morales y en transmisión en vivo, exigió que se respete el No del referendo del 21 de febrero y la Constitución Política del Estado (CPE).



En entrevista con radio Compañera, el competidor, cuyas frases se viralizaron en redes sociales, sostuvo que "los bolivianos tenemos que ser valientes, yo tengo hijos y nietos, y no quisiera que luego tengan que irse de Bolivia por lo que pueda venir".



Hoy se cumple una jornada de descanso de la competencia internacional y el también empresario considera que "sí, es un buen día", a tiempo de agradecer el cariño y las atenciones de la población en la sede de Gobierno.



Las palabras que pronunció ayer el piloto:



"No me quitó el sueño lo que pasó ayer, nosotros somos Bolivia, gente normal y corriente, entonces nosotros somos artífices de nuestro destino", dijo y agregó que "cuando un presidente comienza a hablar cosas que son falsas, más hay que pedirle que respete la Constitución".



Ratificó que no es político y que tampoco mezcla el deporte con militancia. Hoy el jefe de Estado aseveró que "no podemos confundir una cuestión deportiva con una cuestión política, el deporte nos integra, el deporte nos une".



"El presidente con todo el poder que tiene puede tomar represalias contra mi empresa, mi familia, pero yo no soy cobarde", acotó Martínez, señalando que no es asiduo de revisar las redes sociales y que ahora recibe decenas de llamadas, pero que su mentalidad está en terminar la carrera.