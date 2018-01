Gasificados y arrestados en La Paz



12/01/2018 - 09:20:11

Correo del Sur.-"La mayoría votamos No. Yo me someto cuando entro al Dakar a todas las normas y las reglas completamente. No soy político, yo solamente le pido señor Presidente respetemos la Constitución, respetemos el (resultado del) 21 de febrero".



El rechazo al Código Penal y a la repostulación del presidente Evo Morales se sintió en las calles de casi todo el país, aunque en La Paz fue reprimido por la Policía y dejó seis detenidos, mientras el Gobierno volvió a minimizar las protestas, además de rechazar la abrogación de la polémica norma.



En todos los departamentos del país, a excepción de Pando, diferentes organizaciones protagonizaron protestas en contra del nuevo Código del Sistema Penal (CSP).



En Cochabamba, vecinos y transportistas protagonizaron movilizaciones; en Potosí, se acató parcialmente el paro cívico general e indefinido, en medio de advertencias de mineros cooperativistas de desbloquear a la fuerza.



En Santa Cruz se movilizaron transportistas, colectivos ciudadanos y ex promociones de colegios; en Sucre, las medidas incluyeron bloqueos, marchas y amagos de enfrentamientos con la Policía; en Oruro, choferes bloquearon la carretera Panamericana que conecta Potosí con Sucre y Tarija, y cívicos, gremiales y trabajadores de salud cortaron la salida a La Paz.



En Tarija hubo marchas y bloqueos, mientras en Beni, las protestas se concentraron en el municipio de Riberalta, donde hubo paro con marchas.



GOBIERNO: 83% DE NORMALIDAD



En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, corroboró hubo protestas que en ocho departamentos, aunque las minimizó y dijo que el 83% de las actividades económicas fueron normales. Mencionó que el paro convocado por la COB no fue acatado y más al contrario resultó un “fracaso”.



“Quienes acatan el paro del señor (Guido) Mitma y sus amigos son los dirigentes del entorno del señor Mitma: la UMSA, los docentes de la UPEA y el Magisterio Urbano de La Paz”, precisó.



Detalló que las actividades eran normales en 80% en La Paz, 70% en Santa Cruz, 80% en Tarija y 80% en Chuquisaca, en el resto de los departamentos era “absolutamente normal”.



El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, descartó la abrogación del Código. "El Gobierno no se va a prestar a estas demandas", afirmó y aseguró que el proyecto fue entregado hace un año a la oposición, socializado en distintos escenarios y el oficialismo está seguro que responde a las necesidades de la justicia boliviana.



REPRESIÓN LLEGA A TEMPLO



La Policía gasificó ayer por la tarde a un grupo de manifestantes que se apostó en la ruta del Dakar para impedir el paso de las asistencias en la ciudad de La Paz.



Los uniformados actuaron luego que los primeros vehículos de apoyo fueron rodeados por los manifestantes, obstaculizando su paso. En respuesta, protestantes comenzaron a lanzar objetos a los motorizados obligándolos a cambiar de ruta.



El corte de vía en la avenida Montes, sector de la calle Pérez Velasco, comenzó cerca de las 13:00 con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) docentes y estudiantes de la UMSA, cocaleros de Yungas y trabajadores en salud, que habían marchado desde El Alto y protagonizaron un multitudinario cabildo.



La situación se tornó más violenta cerca de las 15:00, cuando los policías usaron gases lacrimógenos para dispersarlos. La Sede de Gobierno, envuelta en lluvia, fue escenario de varias protestas que además coreaban consignas contra el evento deportivo, exigían la abrogación de la norma y respeto al 21F y repudiaban una nueva postulación del Presidente.



La acción policial fue tal que llegó hasta la iglesia San Francisco, a donde habían escapado los manifestantes. La Policía irrumpió en uno de los ambientes de la Iglesia y cerró las puertas para evitar que se grabara.



Seis personas fueron arrestadas. Los manifestantes denunciaron un excesivo uso de la fuerza, aunque se los ve pateando puertas del templo.



“Estaban entorpeciendo las labores policiales y haciendo desobediencia”, informó el subdirector de la FELCC, coronel Douglas Uzquiano.



Al margen de la Policía, espectadores del Dakar y comerciantes arremetieron contra los manifestantes, pero ni unos ni otros lograron que el bando contrario se retirara.



La jornada cerró de una manera inesperada e hizo estallar las redes sociales. En vivo y directo, de frente a él, el piloto cruceño Leonardo Martínez le pidió a Morales no repostularse en respeto a la Constitución, una demanda que ya se escucha con claridad en las protestas contra el Código Penal.