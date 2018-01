Ricky Martin: Ya no puedo llamarlo novio, es mi esposo, mi hombre

11/01/2018 - 19:05:02

Infobae.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció el miércoles que contrajo matrimonio con Jwan Yosef, su novio desde hace dos años.



"Soy esposo ahora, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les haré saber. Será una fiesta de tres días, pero todavía no sé cuándo. Tendrá lo típico: la recepción, la cena y la recuperación, sobre todo", adelantó con humor y entusiasmado durante una entrevista que le concedió a la cadena E! durante la premiere de la serie American Crime Story: Versace, que lo tiene como protagonista.



"Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluídos. Ya no puedo llamarlo novio. Es mi esposo. Es mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa", agregó emocionado el artista, quien días atrás compartió la intimidad de su casa junto a su pareja y sus hijos para una revista especializada en arquitectura.



La pareja, que comenzó a salir en 2016, había anunciado su compromiso en el programa de la comediante Ellen DeGeneres.



"Yo fui el que se lo propuso. Estaba muy nervioso, me puse de rodillas y saqué una pequeña caja… y en vez de preguntarle "¿quieres casarte conmigo?", le dije "tengo algo para vos". ¡Qué mal!", relató en aquél momento.



"Él me dijo "sí". Yo le dije "quiero pasar el resto de mi vida contigo" y él me contestó "¿cuál es la pregunta?". Entonces le dije: "¿quieres casarte conmigo?" y aceptó. Fue muy hermoso. Y unos minutos después le pregunté: "Pará, ¿dijiste que sí?. Y sí, me había dicho que sí", agregaba emocionado.



Jwan Yosef, un artista sueco nacido en Siria hace 33 años – es 12 años más joven que su esposo-, conoció Martin a través de Instagram. "Hablábamos de arte, nada sexy. Era todo acerca de arte y sobre la vida en general. Luego, viajé a Londres y, finalmente, nos conocimos", contó el cantante.



La pareja anunció su compromiso en noviembre del año pasado y desde hace unos meses vive en Los Ángeles, donde cría a los gemelos Matteo y Valentino que Martin tuvo hace nueve años.



Ganador de dos premios Grammy, es uno de los cantantes latinoamericanos más importantes gracias a temas como "Livin" la Vida Loca", "Sha Bangs", "María" o "La Mordidita", que han dado la vuelta al mundo.



Martin también es conocido por su lado filantrópico. Tras el paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017, ha impulsado varias iniciativas para recaudar dinero y productos de primera necesidad para los afectados.



Es embajador de buena voluntad de Unicef y tiene su propia fundación centrada en los derechos de los niños y los adolescentes.