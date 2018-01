El Chavo Salvatierra dice que todavía nada está dicho y que queda mucho por correr



11/01/2018 - 18:56:44

La Paz, (ABI).- El piloto boliviano de motociclismo, Juan Carlos "El Chavo" Salvatierra, el más experimentado de los corredores bolivianos en la competencia más dura del Mundo, el Rally Dakar, que ingresó al país hoy, jueves, reconoció que no le están saliendo las cosas como las había planificado, sin embargo, dijo que aún nada está dicho porque queda mucho por recorrer.



"El hecho de terminar esta primera mitad de la carrera ha sido muy bueno, no como esperaba, como trabajé, como entrené pero bueno así son las máquinas, a veces pasan cosas, pero todavía queda mucho por correr, las etapas en Uyuni, Tupiza que son hermosas y dificilísimas, ahí pueden pasar muchas cosas así que estoy ansioso", remarcó al llegar a la rampa instalada en la plaza del estadio Hernando Siles de La Paz.



El piloto oriundo de Santa Cruz, llegó en el puesto 32 de la sexta etapa que se corrió entre la ciudad peruana de Arequipa y La Paz.



El Chavo, como se conoce al experimentado piloto, visiblemente agotado por el esfuerzo de la sexta etapa, que se caracterizó por mucha lluvia y barro, subrayó el cariño del público boliviano que los recibió desde el ingreso al país, en Desaguadero.



"Es increíble cada año el recibimiento que nos da la gente acá en Bolivia, ósea está lloviendo, está granizando y la gente está ahí para dar, es algo muy especial el ver la unión del pueblo boliviano", remarcó.



"Creo que ya no se podría tener un Dakar sin Bolivia", añadió antes de trasladarse al campamento de Irpavi.



La prueba, considerada la más peligrosa y exigente del mundo, ingresó por quinta vez consecutiva a Bolivia; inicialmente hasta La Paz y posteriormente a Uyuni, Tupiza y Villazón, para salir a Argentina donde concluirá la versión 40.