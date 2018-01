Compartir | Ranking latinoamericano de inflación en 2017

11/01/2018 - 17:55:37

Infobae.- Si bien el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no brinda datos oficiales, la Asamblea Nacional —de mayoría opositora— situó el aumento de precios en torno al 2.616%, por lejos el índice más alto de la región. El listado completo de países



Venezuela: 2.616 %, según la Asamblea Nacional (no hay datos del gobierno)



La inflación en Venezuela cerró 2017 en 2.616%, según datos que presentó la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, ante la ausencia de información sobre estos indicadores por parte del Banco Central (BCV).



El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el opositor José Guerra, indicó que la inflación del país caribeño está desbocada por "la impresión de dinero del Banco Central para financiar el déficit del Gobierno" de Nicolás Maduro.



"El 70% del déficit del Gobierno venezolano para el año 2017 fue financiado con impresión de dinero", dijo Guerra, quien agregó: "La inflación es distinta a la hiperinflación porque la inflación dentro de todo es normal. Una hiperinflación es insoportable. Es la ruina de un país".



Según el diputado Guerra —economista de profesión y con una larga trayectoria en el Banco Central a sus espaldas—, "estamos hablando de un inflación que puede pasar 10.000% si el BCV sigue financiando al Gobierno".



El legislador dijo que solo en el pasado diciembre la inflación fue de 85%, y remarcó que en comparación con otros casos de hiperinflación registrados el siglo pasado en el continente, el de Venezuela todavía "no es el caso más fuerte" pero "este año puede ser".



El Banco Central venezolano no publica desde 2015 datos oficiales sobre la inflación y el PIB.



Argentina: 24,8%



Argentina cerró el año 2017 con una inflación de 24,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (Indec), lo que la coloca como la segunda más alta de América Latina.



El Índice de Precios al Consumidor acusó en diciembre un salto de casi dos puntos porcentuales en comparación con el mes previo (1,4%), y también con el registro de un año atrás (1,2%), a 3,1 ciento.



Semejante impulso al fin de un año electoral se explicó por la postergación de las autorizaciones de incrementos de los precios regulados, para no afectar el humor de las familias en plena campaña.



Del relevamiento del Indec surgió que los rubros más alcistas en diciembre fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 17,8%; Transporte 3,2%; y Equipamiento del hogar 2,9%; en tanto en el año ascendió a 24,8%; con 55,6% el rubro Vivienda; 34,1% Transporte y 31,5% Educación.



México: 6,77%



La inflación en México registró su nivel más elevado desde el 2000 al cerrar el 2017 con un 6,77%, un resultado motivado por el alza en el precio de los combustibles, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La tasa de inflación anual quedó en 6,77% al registrar el índice de precios al consumidor (IPC), un aumento de 0,59% en diciembre frente al mes anterior, señaló la institución en un comunicado.



El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general debido a que elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, avanzó el 0,42% mensual y dejó la tasa anual en el 4,87%.



México registró una inflación 3,36% el 2016 y del 2,13% en 2015, la más baja de los últimos años.



En enero de 2017, el Gobierno realizó un alza en el precio de los combustibles de entre el 14% y el 20%, el llamado "gasolinazo", que desencadenó una subida generalizada de precios en muchos rubros.



Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron un 0,32% y los servicios un 0,50%, mes contra mes, alcanzando una tasa anual del 6,17% y del 3,76%, respectivamente.



La tasa anual de los no subyacentes fue del 12,62%, fruto de un aumento de los agropoecuarios del 9,75% y en los energéticos, del 14,44%.



Al interior del índice de precios no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 1,81% respecto a noviembre y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0,65%.



De este modo, la tasa mensual de los no subyacentes quedó en 1,09%.



El índice de precios de la canasta básica, que incluye un centenar de productos de amplio consumo popular, aumentó un 0,66% en diciembre, para quedar en un acumulado anual de 9,61%.



Uruguay: 6,55%



El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay bajó 0,31 en diciembre de 2017 respecto al mes anterior, lo que llevó a que la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicara en 6,55%, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Durante diciembre de 2017, los sectores que tuvieron más aumento fueron los restaurantes y hoteles (1,25%), la recreación y la cultura (0,89%), los bienes y servicios diversos (0,85%), y los alimentos y las bebidas no alcohólicas (0,75%).



Por contra, el sector que experimentó una mayor caída fue la vivienda (-5,37%).



Guatemala: 5,68%



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 0,95 puntos en diciembre y Guatemala cerró el 2017 con una inflación de 5,68 por ciento.



Según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación del año pasado fue superior en 1,45 % a la registrada en 2016, que cerró en 4,23 %.



De las 12 divisiones de gasto que integran el IPC, la de alimentos (1,85%), transporte (1,02%) y vivienda (0,79%) reflejaron el comportamiento en el nivel de precios de la inflación a diciembre de 2017.



Por su parte, las bebidas alcohólicas (-0,20%) y muebles y artículos para el hogar (-0,10%) son las divisiones que presentaron caídas en su nivel de precios, explicó el INE en su informe publicado en su página oficial de internet.



Nicaragua: 5,68%



Nicaragua cerró 2017 con una inflación de 5,68%, lo que supuso 2,55 puntos porcentuales más que el año anterior, informó el Banco Central.



En 2016, según datos oficiales, la inflación en Nicaragua cerró en 3,13%, mientras en 2015 terminó con 3,05%, en 2014 con 6,48%, en 2013 con 5,67%, en 2012 con 6,62%, en 2011 con 7,95% y en 2010, con 9,23%, la cifra más alta de Centroamérica, entonces.



El Banco Central indicó que la inflación acumulada en 2017 estuvo inducida por el comportamiento de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y educación; con un aporte conjunto de 3,44 puntos porcentuales para la inflación total.



En tanto, la inflación en diciembre pasado, que fue de 1,12%, según la información oficial, estuvo determinada principalmente por el comportamiento de los precios en algunos bienes y servicios de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



El producto interior bruto (PIB) de Nicaragua creció un 4,7% en 2016, con una inflación de 3,13%, según cifras oficiales.



Colombia: 4,09%



La inflación en Colombia en 2017 fue de 4,09%, 1,66 puntos porcentuales menos que la cifra reportada en 2016, que fue de 5,75%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



Sobre estas buenas noticias escribió el presidente Juan Manuel Santos en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.



La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre pasado fue de 0,38%, mientras que en el mismo mes de 2016 fue de 0,42%.



El grupo de alimentos fue el que tuvo la menor variación anual con 1,92%, una disminución de 5,30 puntos con respecto al año antepasado, seguida del vestuario (1,98%) y vivienda (4,49%), detalló el DANE en un comunicado.



"Las mayores variaciones negativas fueron arveja (-23,44%), otros tubérculos (-20,33%) y arroz (-16,45%). Las mayores variaciones positivas se registraron en cebolla (65,16%), papa (53,50%) y zanahoria (33,52%)", agregó la información.



También registraron una variación menor los grupos de salud y otros gastos. En 2017, el grupo de gasto que registró la mayor variación fue el de diversión, con 7,69%, 3,64 puntos porcentuales más que en el 2016.



La educación y las comunicaciones tuvieron también una variación positiva de 7,41% y 6,43%, respectivamente.



Paraguay: 4,5%



Paraguay cerró el 2017 con una inflación de 4,5%, dijo el Banco Central, un alza impulsada principalmente por los alimentos y en particular la carne vacuna, que se ubica en el rango superior de la meta prevista por la entidad.



La cifra es levemente superior a la de 4,2 por ciento anunciada a mediados de diciembre por el titular de la institución, Carlos Fernández Valdovinos, quien además pronosticó una subida de cerca de 4 por ciento para 2018.



La entidad dijo que la inflación de diciembre fue de 0,5 por ciento debido a un incremento en la carne vacuna y las naftas. Esta variación mayor a la prevista modificó el cálculo previo.



"El resultado del año está explicado por factores estacionales, fuertemente localizados en los rubros frutihortícolas que son de mayor volatilidad", dijo el economista jefe del Banco Central, Miguel Mora.



El Banco Central presentará en enero un nuevo cálculo de la canasta básica con la que se mide el índice de precios en la que tendrían menor peso los alimentos.



Brasil: 2,95%



Brasil cerró 2017 con una inflación del 2,95%, lo que supone el menor incremento de precios en el país desde 1998 (+1,65%), informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).



De esa forma, los precios se situaron por primera vez en 18 años por debajo de la meta fijada por el Gobierno, que era del 4,5%, con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual hacia arriba o hacia abajo.



En diciembre, la inflación en Brasil avanzó hasta el 0,44% y registró la mayor tasa mensual del año, empujada por el incremento de los precios de los alimentos y bebidas y el transporte.



De acuerdo con el instituto estatal, el indicador de 2017 estuvo influenciado por el aumento de los precios en productos y servicios relacionados con la vivienda (+ 6,26%), la salud y cuidado personal (+ 6,52%) y el transporte, que registró un alza del 4,10 por ciento.



No obstante, la desaceleración de la inflación el año pasado estuvo relacionada con la caída del precio de los alimentos y bebidas, que registraron una desaceleración del 1,87% debido a una cosecha agrícola un 30% superior a la del año anterior, según el Instituto.



Bolivia: 2,71%



El índice de precios de consumo (IPC) anual en Bolivia se situó a fines de 2017 en 2,71%, por debajo de la proyección oficial del Gobierno de 5,03%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En diciembre, la variación porcentual alcanzó un 0,34% respecto a noviembre, debido al aumento de precios en los capítulos de transporte y restaurantes y hoteles, según el reporte del INE.



Los principales productos que subieron de precio el mes pasado fueron la carne de pollo, el servicio de transporte interdepartamental, la cebolla y la lechuga, mientras que bajaron los costos del tomate, la arveja y las habas.



En 2016, la inflación cerró en 4%, y para este año la previsión oficial es que llegue a 4,49%, mientras que se proyecta un 4,7% para el crecimiento del producto interior bruto (PIB).



Costa Rica: 2,57%



Costa Rica registró una inflación de 2,57% durante 2017, mayor a la registrada en 2016, cuando fue de 0,77%, pero dentro de la meta establecida por las autoridades, informó el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



En los últimos diez años, la variación anual más alta se presentó en 2008 con un 13,9%, mientras que en 2015 fue la menor, ya que se registró la única deflación (- 0,81%).



En diciembre de 2017, el costo de vida aumentó para los costarricenses en un 0,47%, según el índice de precios al consumidor, con respecto a los precios del mes previo, indicó el INEC en un comunicado.



De los 315 bienes y servicios que componen la canasta de consumo, el 50% aumentó los precios con respecto al mes anterior, 37% disminuyó y el restante 13% se mantuvo sin variación.



Durante el diciembre pasado, los productos y servicios que subieron de precio fueron la papa, la cebolla, la gasolina, los paquetes turísticos, los huevos, el automóvil y los servicios de alojamiento.



Chile: 2,3%



La inflación en Chile cerró el 2017 con una tasa del 2,3 %, la más baja en los últimos cinco años, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotara en diciembre una variación del 0,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



La subida de los precios al consumidor de diciembre estuvo por debajo de los vaticinios del mercado y los expertos, que promediaban un incremento del 0,2%.



La tasa del 2,3% se compara con el 2,7% en que cerró la inflación chilena en 2016 y se mantiene por debajo de la media del rango meta del Banco Central, de entre un 2% y 4 para un horizonte de dos años.



El emisor prevé que la tasa se aproxime al 3% recién en el segundo semestre de 2018.



En diciembre, según el informe del INE, cinco de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC anotaron variaciones positivas, seis registraron bajadas de precios y una no tuvo variación.



Las divisiones que presentaron las mayores alzas fueron Transportes (1,4%) y Bienes y Servicios Diversos (0,9%), mientras entre las que tuvieron bajadas de precios se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,5%).



A nivel de productos o servicios destacaron las alzas del Servicio de Transporte interurbano (26,1%), gasolinas (2,7%), las papas (10%), carne de pollo (2,3%) y el gas licuado (1,5%), mientras que bajaron los tomates (-16,1%), los automóviles nuevos (-1-1 %) y la carne vacuna (-2,2%)



El IPC subyacente, que excluye los combustibles y las frutas y verduras frescas, anotó en diciembre una variación negativa del 0,1 y cerró el año 2017 con una tasa del 1,9%.



El Salvador: 2%



La tasa de variación anual del IPC en El Salvador en diciembre de 2017 ha sido del 2%, 3 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2017 fue del 2%.



Hay que destacar la subida del 0,7% de los precios de Transporte, hasta situarse su tasa interanual en el 3,6%, que contrasta con el descenso de los precios de Ocio y Cultura del -0,3%, y una variación interanual del -1,7%.



Perú: 1,36%



Perú cerró 2017 con una inflación anualizada de un 1,36%, la menor en ocho años, pese a un ligero repunte de los precios en diciembre, dijo el Gobierno.



La inflación del año estuvo casi en línea con las proyecciones de los analistas. El alza es la más baja desde 2009, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió apenas un 0,25 por ciento en tasa anual.



La tasa anualizada, una de las más bajas de América Latina, está dentro del rango meta del Banco Central de entre un 1 y un 3 por ciento y bajo el 3,23 por ciento de 2016.



A mediados de diciembre, el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, había dicho que el país minero finalizaría el año con una inflación de un 1,4 por ciento, moderando su previsión desde un cálculo anterior de un 1,8 por ciento.



En diciembre, la inflación fue de un 0,16 por ciento mensual, luego de tres meses consecutivos de bajas de precios, dijo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que se explicó por un aumento de los valores del transporte y de los productos avícolas por las fiestas de fin de año.



La desaceleración de la inflación ocurre en un año de debilidad de la economía local por desastres naturales y un escándalo de corrupción que frenó las inversiones públicas y privadas en infraestructura.



Ecuador: -0,2%



El índice de precios al consumidor (IPC) de Ecuador en diciembre fue de 0,18% y llegó a una cifra negativa de -0,2 por ciento en la acumulación anualizada, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



El estudio sobre la inflación del Instituto advirtió de que el IPC del pasado diciembre fue mayor al registrado en el mismo mes de 2016, cuando llegó a 0,16 por ciento, aunque el indicador anualizado de entonces fue de 1,12 por ciento.



Durante este año, el índice de inflación registró cifras negativas en junio (-0,58%), julio (-0,14%), septiembre (-0,15%), octubre (-0,14%) y noviembre (-0,27%).



El índice de inflación anualizado a diciembre de 2017 es el menor desde 2007 (3,32 %), añade el estudio del INEC.



La ciudad más cara en diciembre pasado fue la tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas (0,32%) y la más barata la andina de Cuenca, que registró una cifra negativa de -0,24 por ciento.



El mayor aporte inflacionario en diciembre pasado lo hicieron los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,08 %), mientras que el segmento de restaurantes y hoteles registró un índice de -0,005 %.



Por otra parte, el INEC señaló que la canasta familiar básica de productos, en diciembre pasado se ubicó en 708,98 dólares, mientras que el ingreso mensual promedio de las familias en general se situó en 700 dólares.



Cuba: El Gobierno no brinda datos económicos



En tanto, Panamá, República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Belice, Jamaica y Haití aún no brindaron el balance.

