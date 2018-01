La UEFA reveló el equipo ideal del 2017 con un gran ausente



11/01/2018 - 17:49:02

Infobae.- El equipo que quedó elegido en la gala The Best de la FIFA sufrió dos modificaciones hechas por los usuarios de la UEFA: De Bruyne por Iniesta y Hazard por Neymar

El equipo que quedó elegido en la gala The Best de la FIFA sufrió dos modificaciones hechas por los usuarios de la UEFA: De Bruyne por Iniesta y Hazard por Neymar



La UEFA reveló este jueves el "equipo ideal" del 2017. Un total de 8,8 millones de usuarios votaron a los 11 mejores jugadores del año pasado, que conforman el mejor equipo del fútbol europeo. La gran sorpresa fue que no incluyeron a uno de los mejores jugadores del mundo: el brasileño Neymar, estrella del Paris Saint Germain.



La formación, que tiene cinco jugadores del Real Madrid -vigente campeón de la Champions League– fue elegida por los hinchas, quienes no incluyeron al crack brasileño, quien en 2017 se convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol al ser traspasado del Barça al PSG a cambio de 262 millones de dólares.



Los delanteros que le quitaron el lugar a Neymar fueron, lógicamente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Aunque sorprende que entre los mediocampistas aparezca el belga Eden Hazard, futbolista del Chelsea o su compatriota Kevin De Bruyne, del Manchester City. Ambos son grandes figuras en la Premier League, sobre todo el volante que se ha potenciado con la llegada de Pep Guardiola, pero no tan estrellas como el atacante del PSG.



Otro de los factores que también dejo afuera a Neymar es que la módulo más elegido por los aficionados durante el proceso de votación fue la formación 4-4-2, con 459.797 selecciones.



El equipo ideal está compuesto por Gianluigi Buffon (Juventus); Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Marcelo (Real Madrid); Kevin de Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea); Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).



En el desglose por equipos, el Real Madrid lidera con cinco jugadores, Juventus tiene dos y Barcelona, París Saint Germain, Manchester City y Chelsea, solamente uno.



El jugador más votado fue Sergio Ramos (588.315 votos) y Gianluigi Buffon (39 años) extendió su récord de jugador más veterano en estar en el equipo.