Caso misiles chinos: Comisión de Justicia Plural remite proceso contra ex magistrados del TSJ al Ministerio Público

11/01/2018 - 17:20:06

La Paz.- El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Víctor Borda, informó este jueves que el proceso que inició la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Defensa contra seis entonces magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el fallo en el caso denominado “misiles chinos”, fue remitido a la Fiscalía General del Estado por haberse encontrado indicios de responsabilidad.



“En el caso presentado por el Procurador General (Pablo Menacho) y el Ministerio de Defensa, contra estas autoridades (ex magistrados), la Comisión de Justicia ha advertido que existe indicios de responsabilidad penal, por lo tanto ha sido remitido ante el Ministerio Público para su juzgamiento por la vía ordinaria”, dijo.



El pasado 7 de septiembre de 2017, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, presentaron a la Asamblea Legislativa una proposición acusatoria contra los magistrados del TSJ: Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya Rivas, por los supuestos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, e incumplimiento de deberes, al haber emitido un fallo muy leve, según los denunciantes, por el daño que causó la entrega de 37 misiles a Estados Unidos, armamento para la defensa del Estado.



Borda aclaró si bien el proceso iniciado contra los ahora ex magistrados fue cuando todavía ejercían esas funciones, ahora ya no corresponde un juicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque ya no son altas autoridades del Órgano Judicial, por lo que sólo corresponde que sean juzgados por la vía ordinaria.



Asimismo, indicó que la proposición acusatoria, presentada el pasado 6 de septiembre de 2017, por el ex presidente Carlos Mesa, contra cinco magistrados, por el supuesto delito de prevaricato, al haber emitido una sentencia ilegal y en la que se pedía que se lo investigue por este caso, fue rechazado por la Comisión de Justicia Plural, al no haber encontrado indicios de responsabilidad.